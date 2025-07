Földrengés után vulkánkitörés tetézi a tragédiát Kamcsatkán

Egy hatalmas, 8,8-es erősségű földrengés rázta meg Oroszország távol-keleti partvidékét, amelyet röviddel később a Kljucsevszkaja Szopka vulkán kitörése követett. A lávaár, a robbanások és a füstoszlop látványos és félelmetes egy időben, miközben a régióban komoly károkról és cunamiriadókról számoltak be – írta a Magyar Nemzet.

A Kamcsatkai-félszigeten egymást váltják a természeti katasztrófák / Fotó: Ryuichi Sonoda / Yomiuri Shimbun / AFP

A Richter-skála szerinti 8,8-es erősségű rengés a Kamcsatkai-félsziget partjaitól nagyjából 140 kilométerre történt, 19 kilométeres mélységben. Ez volt a térség legnagyobb erejű földrengése 1952 óta. A Csendes-óceán teljes nyugati peremén cunamiriadók vannak érvényben, Japán, Hawaii, Alaszka és Francia Polinézia partvidékein is evakuálást rendeltek el.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint az újabb földrengést követően a térség legaktívabb vulkánja, a több mint 4700 méter magas Kljucsevszkaja Szopka is működésbe lépett. A hegy nyugati lejtőjén forró lávafolyam indult meg, amit robbanások és fényjelenségek kísértek. A vulkánból kitörő hamufelhő több tíz kilométeres magasságba is eljuthat, veszélyeztetve a légi közlekedést is.

Az egész régiót veszélybe sodorta a kamcsatkai földrengés

A földrengésnek súlyos következményei vannak az egész térségben. Az Északi-Kuril-szigeteken, különösen Szevero-Kurilszk térségében 3-5 méter magas szökőár csapott le a partokra. Több tengerparti épület megrongálódott, egy halfeldolgozó üzemet, iskolákat és kikötőket is elárasztott a víz. Több régióban is teljes evakuálást hajtottak végre, több ezer ember elhelyezéséről kellett gondoskodni.

A Csendes-óceán többi térségében is cunamiriadók léptek életbe. Japánban mintegy kilencszázezer embert szólítottak fel az azonnali evakuálásra. Hawaii szigetén az 1-1,8 méteres hullámok elárasztották a partmenti települések egy részét. A hatóságok helyi idő szerint este fokozatosan visszavonták a figyelmeztetéseket, a szakemberek szerint ott a legnagyobb veszély már elhárult.