Döntött az Európai Unió egyik legbefolyásosabb országa: katonák százait küldi az orosz határra – a németek állnak a háttérben

Mintegy 200 katonát vezényelnek a litván–orosz határhoz – jelentette be Theo Francken belga védelmi miniszter a képviselőházi bizottság ülésén. A misszió a NATO egyik műveletének része, amely nyolc kelet-európai országban állomásozó, többnemzetiségű harccsoportokat fog össze.

NATO-misszió keretében 200 katonát küld Belgium Litvániába / Fotó: ANP via AFP

A német kérésre kiküldött belga kontingens a jövő év elejéig marad Litvániában. A belga részvétel egy mintegy

100 fős felderítő századból,

egy 70 katonából álló tüzérségi egységből,

körülbelül tíz törzstisztből,

valamint logisztikai, egészségügyi és katonai rendészeti támogatást nyújtó személyzetből áll majd.

Ez a szerepvállalás világosan mutatja, hogy készek vagyunk vállalni a felelősségünket a szövetségen belül, politikai és katonai szolidaritásunkat a partnereinkkel, és erősíti kétoldalú kapcsolatainkat Németországgal is

– hangsúlyozta a miniszter.

A belga kormány emellett 140 millió euróval járul hozzá Ukrajna légvédelméhez az orosz támadásokkal szemben, a német kezdeményezésű, gyorsreagálású légvédelmi támogatás nevű program keretében. Belgium katonai szállítógépei logisztikai támogatást is biztosíthatnak. A témáról csütörtökön tárgyal Francken és Németország belgiumi nagykövete.

Német védelmi miniszter: „Készen állunk oroszokat ölni”

Ha már a németek állnak a belga csapatok orosz határhoz küldése mögött, érdemes felidézni Boris Pistorius friss nyilatkozatát. A német védelmi miniszter szerint az Egyesült Államok elősegítheti, hogy Oroszország megtámadja Európát, ezért nagyon fontos, hogy Németország tanuljon a múlt hibájából: növelje a védelmi iparát és ütőképes hadsereget állítson ki.

Úgy látja, hogy a németetek készek orosz katonákat ölni.

Németország védelmi minisztere felszólította a fegyvergyártókat, hogy hagyják abba a panaszkodást, és „szállítsanak”, hogy biztosítani lehessen Európa újrafegyverzését. „Nincs többé ok a panaszkodásra. Az iparág tökéletesen tisztában van azzal, hogy most már az ő felelőssége a szállítás” – mondta Boris Pistorius a Financial Timesnak adott keddi interjújában.

Sajnos továbbra is tapasztalunk késéseket az olyan projektekben, amelyeknél úgy tűnik, minden el rendben van, aztán mégis késlekedik az ipar. És ezt nekem kell megmagyaráznom. Az iparnak növelnie kell a kapacitásait. Ez vonatkozik a lőszerre, a drónokra, a tankokra – szinte minden területre – sorolta.