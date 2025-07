Orbán Viktor: bejelentem a Digitális Polgári Körök elindítását

A miniszterelnök szerint fontos, hogy mindent megtegyünk a békéért. Az azonban elismerte, hogy Magyarország diplomáciai befolyásának korlátai nyilvánvalóak, ezt maga is megtapasztalta. Ebből is látszik, hogy ugyan hazánknak békeerőfeszítéseket a nagyok világában is kell tennie, de elsősorban a regionális békére kell összpontosítanunk és a szomszédságunkra. Békeszövetségeket kell kötnünk mindenkivel, akivel csak lehet. A szerbekkel és a szlovákokkal már van ilyen, és reméli, hogy a románokkal is lesz.

„Fel kell készülnünk arra, hogy ha háború lesz, akkor kimaradunk a háborúból” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a háborúból kimaradni tudni kell. Ennek a tudásnak pedig öt pillére van:

Ne legyünk kiszolgáltatottak, legyünk jóban a nagy erőközpontokkal.

Legyen erőnk megvédeni magunkat.

Önellátónak kell lenni a hadiiparban, az energiában, az élelmiszerben és a digitális képességek tekintetében.

Humán erőforrásfölény.

Politikai ciklusokon és nemzedékeken átívelő terv.

Világháború nem biztos, hogy lesz, európai háború viszont van: az orosz-ukrán háború ugyanis európai háború. Az ukrajnai háború nem egy döntés volt, ha lesz világháború, az sem egy döntés lesz, hanem egy végkifejlet.

Az EU-s költségvetés egy háborús költségvetés

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül azt sem, hogy az Európai Unió közzétette a következő, hétéves ciklusa vonatkozó költségvetésének a tervezetét. A miniszterelnök szerint ez egy háborús költségvetés, hiszen minden, ami benne van, a háború logikája szerint fogalmazódott meg. A pénz 20 százaléka Ukrajnának megy, és ami marad, annak is jelentős része nem fejlesztésre, mezőgazdaságra, versenyképességre megy, hanem háborús készülődésre.

A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés elfogadása egyhangúságot igényel, és ameddig nem kapjuk meg Brüsszeltől a nekünk járó, de visszatartott uniós pénzeket, addig nem lesz új költségvetés sem.

Cikkünk frissül.