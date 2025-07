Elmarad az orosz haditengerészeti parádé, túl nagy a drónveszély a légtérben

Oroszország, amely vasárnap ünnepli az orosz flotta napját, biztonsági okokból lemondta az erre az alkalomra tervezett nagyszabású haditengerészeti parádét Szentpéterváron – jelentette be a Kreml orosz hírügynökségek jelentése szerint.

Vlagyimir Putyin elnök rendszeresen megjelenik a rendezvényen, most be kellett érni egy videóüzenettel a részéről / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

"A biztonság a legfontosabb" – hangsúlyozta Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő, ezzel indokolva a parádé törlését, amelyen az elmúlt években felszíni hajókat és tengeralattjárókat vonultattak fel.

A helyi hatóságok pénteken közölték minden magyarázat nélkül, hogy lemondták a haditengerészeti parádét és a hagyományos tűzijátékot július utolsó vasárnapján.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki minden évben személyesen is részt vett a haditengerészeti szemlén, most videóüzenetben gratulált az orosz haditengerészetnek, és különösen méltatta az ukrajnai katonai műveletben részt vevő orosz tengerészek bátorságát és hősiességét. Az orosz védelmi minisztérium szerint a vasárnapra virradó éjszaka mintegy száz ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem. A Szentpétervártól nem messze fekvő Leningrádi területen, ahol egy nő megsérült a lehulló törmelékektől, tíz drónt lőttek le – közölte Alekszandr Drozdenyko regionális kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Az ukrán dróntámadás a szentpétervári Pulkovo repülőtér működését is megzavarta, ahol a repülőtéri hatóságok szerint emiatt több tucat járat késett.