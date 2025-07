Román korrupció: hangfelvételen bukott le a szállítási miniszter – üzleti szinten forgott körbe a kenőpénz

Az Europa Libera által megszerzett felvételeken a pénz átadása és számlálása is hallható. A román szállításügyi miniszter, Ciprian Serban évekkel ezelőtt többször is kenőpénzt adott egy erdőgazdasági vezetőnek – most egykori tettét beismerve próbálja tisztára mosni magát.