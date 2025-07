Útközben elhagyta a mozdony az utasokkal teli vagonokat, csak az állomáson vették észre

Elvesztette menet közben két utolsó, utasokkal teli vagonját Romániában a Nagyváradról Konstancára tartó IRN 1922-as jelzésű régióközi éjszakai vonat. Az incidensben nem sérült meg senki, de a szerelvény többórás késést halmozott fel – közölte csütörtökön a Digi24 hírtelevízió a romániai államvasutak (CFR) tájékoztatására hivatkozva.

Romániai abszurdum: elhagyta az utasokkal teli vagonjait egy vonat, órákkal később vették észre / Fotó: MihailC95 / shutterstock

A hiányt a Zsil-völgyi Banica (Banita) állomáson fedezték fel.

A mozdonyvezető visszafordult az elvesztett vagonokért, kicserélték az eltörött vonó- és ütközőberendezést, majd a – menetrend szerint is több mint 17 órás menetidejű – vonat négyórás késéssel folytatta útját.

Három órával később, Craiován biztonsági okokból a teljes vagont kicserélték – derült ki a vasúti társaság közleményéből.

A CFR elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségért és köszönetet mondott megértésükért. Az incidensről beszámoló bukaresti média a CFR-nél uralkodó katasztrofális állapotok bizonyítékát látja az újabb vasúti incidensben.

A piacvezető ProTV televízió szerint a CFR az utóbbi húsz évben egyetlen új személyszállító szerelvényt szerzett be, több mint 10 ezer kilométeres vasúti hálózatából pedig eddig 600 kilométernyit sikerült korszerűsíteni, további 1200 kilométer modernizálása folyamatban van. Romániában az utóbbi években több tehervonat is kisiklott, 2023-ban pedig halálos kimenetelű, illetve személyi sérüléseket okozó balesetek is történtek az ország déli részén.