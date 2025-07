Válogatott lakók: így védené egy magyar település a helyi közösség önazonosságát – ötvenezer forintba is kerülhet a letelepedés

Taktaharkány az elsők között alkalmazza a 2025-ben elfogadott új jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy feltételekhez kössék a letelepedést. A helyi önkormányzat rendelete augusztus végén lép hatályba, és több lépcsőben szabályozza a házvásárlást és a beköltözést – írta a Boon.

A taktaharkányi polgármester, Szemán Ákos közölte, hogy a betelepülési hozzájárulás összege, amelyet a beköltözni kívánónak kell fizetnie a községházának, fejenként 50 ezer forint / Fotó: Vajda János

A polgármester, Szemán Ákos szerint a cél a hagyományos társadalmi rend és a közösségi értékek megőrzése, miközben elkerülnék a „kívánatosnál nagyobb mértékű betelepülést”. Konkrét problémás esetről nem számolt be, úgy fogalmazott: „Ha nem is tapasztaltunk ilyet, de nem is akarunk.”

Elővásárlási jog, szakképzettség, pénzbeli hozzájárulás Taktaharkányon

A rendelet három fő eszközt alkalmaz:

elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és a szomszédoknak;

előírja a betelepülési hozzájárulás megfizetését;

szakképzettség igazolását követeli meg a beköltözőktől.

A lakcímbejelentés csak akkor válik érvényessé, ha a beköltöző megfelel a követelményeknek vagy felmentést kap a képviselő-testülettől. A hozzájárulás összege fejenként 50 ezer forint, amit az önkormányzat kasszájába kell befizetni. Emellett csak azok költözhetnek be automatikusan, akik a jogszabályban felsorolt kivételi körbe tartoznak: például helyi származásúak, egyházi alkalmazottak vagy szociális intézmény lakói.

A község külön listát is készített arról, milyen végzettségűeket várnak szívesen. Kiemelten keresnek például helyben letelepedni kívánó szakmunkásokat, pedagógusokat, akikből ma már több az ingázó, mint a helyi lakos.

Az új rendszer célja, hogy a beköltözési szándék mögött valós elköteleződés álljon, ne csak spekuláció vagy rövid távú érdek. Az önkormányzat a kérelmeket legfeljebb 60 nap alatt bírálja el, rendkívüli ülés összehívására is lehetőség lesz. Az eljárás során a testület mérlegelheti az egyéni méltányossági szempontokat is.

Taktaharkányban évente átlagosan tíz ingatlan-adásvétel történik, a település népszerűsége az utóbbi években nőtt. A polgármester szerint a község adottságai jók: teljes infrastruktúrával, felújított intézményekkel, közeli vasútvonallal és megyeszékhelyi közelséggel rendelkezik.