Botrány: vodka került az energiaitalos dobozokba – figyelmeztetést adtak ki

A félreértésben az energiaital Astro Vibe Blue Razz kiadása érintett. Egy csomagolóanyag-beszállító tévedésből üres Celsius-üdítős dobozokat szállított a High Noon vodka-szódagyártó cégnek, amely alkohollal töltötte meg azokat – írja a BBC.

Tévedés: vodka került az energiaitalos dobozokba / Fotó: Shutterstock

A High Noon visszahív néhány, ugyanazon a gyártósoron gyártott Beach Variety kiszerelésű termékét is.

Az FDA hozzátette, hogy az érintett termékekkel kapcsolatban nem jelentettek megbetegedést vagy mellékhatást.

A visszahívás két gyártási tételt érint, amelyet az USFDA a weboldalán tett közzé. A termékeket július 21. és július 23. között szállították Floridába, New Yorkba, Ohióba, Dél-Karolinába, Virginiába és Wisconsinba.

A fogyasztóknak azt tanácsoljuk, hogy a Celsius Astro Vibe energiaital, a Sparkling Blue Razz Edition dobozos kiszereléseket, amelyeken az érintett tételszám szerepel, dobják ki, és ne fogyasszák el a folyadékot

– közölte az USFDA.

A különböző tételszámú High Noon Beach Variety kiszereléseket nem érinti a visszahívás, és biztonságosan fogyaszthatók – tette hozzá.

Több a botrány a Celsius körül

Az Egyesült Államokban óriási karriert befutó, de Magyarországon is kapható Celsius energiaital egyes híresztelések szerint hamis pozitív eredményt produkál, ha a fogyasztóit kokainra tesztelik.

A pletykát egy a Detroit Tigers baseballcsapatához kötődő újságíró indította útjára az X-en, egy időközben törölt fiókról, aztán futótűzkén terjedt a közösségi médiában. A bejegyzés szerint a Celsius egy olyan anyagot tartalmaz, amelyet a doppingtesztek kokainként azonosítanak, ezért a fogyasztása ha nem is tilos hivatalosan, erősen ellenjavallt az amerikai baseballbajnokság (MLB) szerint – írja a Daily Mail.

Az élelmiszerek hitelesítésével és minősítésével foglalkozó National Sanitation Foundation (NSF) szerint ez az állítás alaptalan, a Celsius nem tartalmaz olyan anyagot, amely pozitív drogtesztet eredményezne. A Celsius energiaitalok koffeintartalma azonban igencsak magas, akár a dobozonként 270 milligrammot is elérheti, és a termék nem rendelkezik a hivatásos sportolóknak ajánlott italok tanúsítványával sem, szemben például a Red Bull energiaitalaival.