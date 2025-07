Ukrán tankok jelentek meg a thaiföldi-kambodzsai határon

Az elmúlt napokban újabb fegyveres konfliktus aggasztja a világ közvéleményét. Tovább folytatódtak a harcok Thaiföld és Kambodzsa között pénteken, a két ország nehéztüzérségi párbajt folytatott a határ közelében. A thaiföldi hatóságok közlése szerint a határ menti térségből mintegy 100 ezer embert menekítettek ki.

Thaiföld 2011-ben vásárolt ukrán tankokat / Fotó: Maxym Marusenko / AFP

A Defence Blog beszámolója szerint ráadásul meglepő szereplő is felbukkant: az ukrán tankok. A thaiföldi helyi média és védelmi szakértők szerint a thaiföldi hadsereg a thaiföldi-kambodzsai határ közelében található kambodzsai katonai állások elleni támadás során vetette be az ukrán gyártmányú Oplot harckocsikat.

Persze nem az a helyzet, hogy Kijev úgy ítéli meg, hogy az orosz-ukrán háború már lefutott, és besegít egy másik országnak, hanem annyi történt, hogy Thaiföld még korábban vásárolt ezekből a fegyverekből.

Sompong Nondhasa, egy neves thaiföldi védelmi szakértő arról számolt be, hogy a thaiföldi hadsereg az Oplot harckocsikat délután, a Phra Wihan bázis közelében lévő kambodzsai erők ellen vetette be. A bangkoki média is megerősítette az Oplot-M tankok bevetését, és azt az elvesztett területek visszaszerzésére irányuló erődemonstrációnak nevezte.

Évek óta rendelkezik Thaiföld ukrán tankokkal

A T-84 Oplot a szovjet korszak T-80-asának továbbfejlesztett változata, amelyet Ukrajnában fejlesztettek ki és gyártanak. Thaiföld 2011-ben 49 darabot rendelt a Harkivi Morozov Gépgyártó és Tervezőirodától. Éles helyzetben most először vetették be őket.

A tankok fejlett tűzvezérlő rendszerekkel, kompozit páncélzattal és 125 milliméteres sima csövű ágyúval vannak felszerelve. A thaiföldi védelmi tisztviselők korábban az Oplotot a thaiföldi királyi hadsereg legfejlettebb tankjaként írták le.

A hivatalos közlemény elég szűkszavú, így a médiában szereplő legtöbb hír a T-84 Oplot tankok által végrehajtott műveletekről jórészt spekuláció. Az azonban biztos, hogy a napok óta tartó konfliktus közepette több Oplot tankot is a határvidék felé szállítottak.