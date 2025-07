Zelenszkij beszámolt a Kijevet ért éjszakai orosz brutális támadásokról: túlterhelték az ukrán a légvédelmi rendszert

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre csütörtökre virradó éjjel Kijev ellen. Az ukrán fővárost ért támadásban legalább hét ember életét vesztette, és mintegy százan megsérültek, több lakóépület és egészségügyi intézmény is megrongálódott. Az esettel kapcsolatban Volodimir Zelenszkij is megszólalt.

Kijevben hatalmas pusztítást okozott azorosz támadás, Volodimir Zelenszkij nem hagyta szó nélkül / Fotó: Oleksii Filippov / AFP

Az ukrán elnök az X közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkapta Igor Klimenko belügyminiszter jelentését a támadásról. Ebben az áll, hogy az orosz légicsapás után minden mentőszolgálat részt vett a mentőakcióban, a lehető legtöbb ember megmentése érdekében. Folyamatban van a romok alatt rekedt emberek keresése, nagy részüket már sikerül kimenekíteni.

Zelenszkij tájékoztatása szerint eddig 7 ember halálát erősítették meg, köztük egy gyermekét is. Több tucatnyian megsérültek a város különböző kerületeiben. Eddig 80 ember kapott orvosi ellátást, közülük 64-en megsebesültek a támadásban, és 50-en jelenleg is kórházban vannak. A sérültek között 9 gyermek található. Az elnök beszámolója szerint a fővárosban sok épületben súlyos károk keletkeztek, többek között lakóépületekben és egyéb civil létesítményekben. A megrongálódott épületek között található Kijev egyik mecsetje is.

Zelenszkij: Ukrajna több pontját is célba vette az ellenség

„Rendkívül alattomos támadás történt, és szándékosan úgy tervezték, hogy túlterhelje a légvédelmi rendszert. Kijev volt a fő célpontja a Shahed drónoknak, egyéb támadó drónoknak és rakétáknak is, azonban Ukrajna más régióiban is keletkeztek károk. A mentési műveletek addig folytatódnak, ameddig szükséges – amíg minden ember sorsa tisztázódik. Ehhez elegendő erőforrás áll rendelkezésre. Hálás vagyok mindenkinek, aki életeket ment és segítséget nyújt” – zárta bejegyzését az ukrán elnök.

Korábbi bejegyzésében Zelenszkij arról számolt be, hogy Dnyipro, Poltava, Szumi, Mikolajiv és Kijev régiók érintettek az éjszakai támadásban, melynek során az oroszok több mint 300 drónt és 8 rakétát lőttek ki.

„Ma a világ ismét tanúja lehetett Oroszország válaszának a békére irányuló törekvésünkre, amelyet az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió is oszt. Brutális gyilkosságokat hajtottak végre, ezért lehetetlen a béke erő nélkül. De Moszkvát békére kell kényszeríteni, rá kell kényszeríteni őket, hogy valódi tárgyalóasztalhoz üljenek – az ehhez szükséges összes eszköz a partnereink kezében van” – írta az ukrán elnök.