Trump fut még egy udvariassági kört a lesajnált európai vezetőkkel az alaszkai csúcs előtt

Friedrich Merz német kancellár rendkívüli csúcstalálkozót hívott össze az Ukrajnáról szóló tárgyalások előtt. A pénteki alaszkai csúcstalálkozó előtt Donald Trump fut még egy udvariassági kört - az EU-t, ahogy eddig is teljesen kihagyják az orosz-ukrán háború rendezésére irányuló törekvésekből.
Donald Trump amerikai elnök szerdán rendkívüli online csúcstalálkozón vesz részt több európai vezető, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában – közölte a német kormány szóvivője Politico című lappal.
A német kancellár, Friedrich Merz által szervezett virtuális egyeztetés fő témái
Merz és más európai vezetők követelik, hogy Putyin előbb kötelezze el magát tűzszünet mellett, mielőtt bármilyen béketárgyalásra vagy területcserére sor kerülne Moszkva és Kijev között. Emellett világossá tették, hogy az esetleges területi megállapodásoknak kiegyensúlyozottnak kell lenniük, Kijev jóváhagyásával, és Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákat kell kapnia a további agresszió megelőzésére.
Három diplomata a brüsszeli lapnak elmondta, hogy Merz csapata az elmúlt napokban intenzív egyeztetéseket folytatott több fővárossal a virtuális találkozó megszervezése érdekében. Merz vasárnap este telefonon beszélt Trumppal, és ismételten sürgette az amerikai elnököt, hogy növelje a nyomást Putyinra az orosz bankszektort sújtó bénító szankciókkal, valamint Oroszország kereskedelmi partnereit érintő másodlagos szankciók bevezetésével.
A német közszolgálati televíziónak adott vasárnap esti interjúban Merz hangsúlyozta:
nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdéseket Oroszország és Amerika az európaiak és az ukránok feje felett tárgyaljanak vagy akár döntsenek el,
majd hozzátette: „Putyin csak nyomás alatt cselekszik.”
A kiszivárgott információk szerint a szerdai virtuális találkozó délután 2-kor kezdődik,
Az alaszkai csúcsról eddig napvilágot látott értesülések szerint azon nem várható érdemi áttörés. Trump elnök egy tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az augusztus 15-re tervezett alaszkai csúcs „puhatolózó” jellegű lesz és konstruktív lehet.
Tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.