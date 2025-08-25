Figyelmeztetést adott ki az E.on: több száz magyar településen lesz áramszünet - itt a lista a pontos helyszínekről

Az E.on honlapja szerint a tervezett áramszünetekre a hálózat karbantartása-fejlesztése miatt van szükség. A beruházások segítségével teszik biztonságosabbá hálózatukat – teszik hozzá. Emlékeztetnek arra is, hogy

a tervezett áramszünetet 15 nappal korábban jelzik ügyfeleik felé írásban, hogy időben felkészülhessenek rá.

A szolgáltató honlapjára feltöltött lista szerint ezeken a helyeken kell áramszünetre felkészülni.

Nemrég változott a számlázás is

Az E.ON Hungária Csoport sikeresen befejezte az informatikai átállást, azaz mostanra az MVM Nexttől már mindenkinek meg kellett kapnia elszámolószámláját. A nagyjából háromhetes csúszás leginkább a fővárost és környékét, illetve az Észak-Dunántúlt érintette.

Június 22. és július 15. között az elszámolószámla alapját képező éves leolvasási adatok, valamint az okosmérővel rendelkezők június havi elszámoláshoz szükséges adatai az átállás miatt az E.ON-tól csak később érkeztek az MVM Next rendszereibe, emiatt egyes ügyfelek csak késve kapták kézhez ezen számlájukat.

Az érintett ügyfeleknek az MVM e-mailben és postai úton érkező levélben küldött korábban tájékoztatást az egybecsúszó számlák fizetési rendjéről, halasztott fizetési lehetőségről.

Az informatikai rendszerek egységesítése miatt egyes áramhálózati ügyek intézésében még érezhetnek változásokat az E.ON ügyfelei.

Továbbra is érvényes, hogy a műszaki ügyekben az ügyfelek az illetékes áramszolgáltatóhoz fordulhatnak, míg az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés az MVM Nextnél lehetséges.