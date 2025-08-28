Deviza
Köcsi tó
Balaton

Ez lett az eredménye a brutális aszálynak – megrázó videó készült a Balatonnál

A Köcsi-tó térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádihoz, jelenleg már Káptalanfüred része. A tó teljesen kiszáradt.
VG
2025.08.28., 18:47

Teljesen kiszáradt a Köcsi-tó – közölte posztjában a Balaton Televízió.

Fotó: Balaton Televízió / Facebook

A posztban kitértek arra is, hogy a tó létesítésére a felhagyott vöröshomokkő-bánya és az egykori agyagbánya helyén kialakult bányató tájrendezése kapcsán került sor. 

A Köcsi-tó térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádihoz, jelenleg már Káptalanfüred része.

Korábban a Veol írt cikket a tóról: a Köcsi-tavat leginkább a lehulló csapadék és a környék vízmozgásai táplálják. Mivel sekély, érzékenyen reagál a változékony időjárásra – különösen nyaranta, amikor a csapadékszegény időszakok gyakoriak. 

Az idei nyár, 2025 különösen száraznak bizonyult. Egyetlen, körülbelül húsz négyzetméternyi területen található némi sár, ezenkívül a tó medre teljesen kiszáradt.

Pénteken napközben még hőség várható 32–37 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel, majd erős széllel hidegfront hoz csapadékot és lehűlést a nyár utolsó napjaira, vasárnap már csak 24–30 fok várható a legmelegebb órákban – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.

