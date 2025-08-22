Deviza
Szlovákiát is felhergelte, hogy Brüsszelt nem érdekli a Barátság lerombolása, ment a felháborodott levél

A szlovák és a magyar külügyminiszter levélben követelte az EU-tól, hogy haladéktalanul biztosítsa az Európai Unió tagállamai által az energiaellátás biztonságára vonatkozó kötelezettségvállalások betartását. A Barátság kőolajvezetéket, ami kulcsfontosságú a két ország szempontjából, kilenc nap alatt harmadszor támadták az ukránok.
D. GY.
2025.08.22., 11:45

Kilenc nap leforgása alatt harmadszorra is megsérült az infrastruktúra a Barátság kőolajvezetéken, amely Magyarországra és Szlovákiába szállít olajat. Juraj Blanár, a Szlovák Köztársaság külügy- és Európa-ügyi minisztere, valamint Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője levelet küldött Kaja Kallasnak, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Dan Jorgensennek, az Európai Bizottság energiaügyi biztosának, amelyben felszólítják a bizottságot, hogy haladéktalanul biztosítsa az Európai Unió tagállamai által az energiaellátás biztonságára vonatkozó kötelezettségvállalások betartását – áll a szlovák külügyi tárca honlapján.

Szijjártó Péter és Juraj Blanár: a szlovák és a magyar diplomácia követeli Brüsszeltől, hogy garantálja a Barátság kőolajvezeték biztonságát / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság 2025. január 27-i nyilatkozatában kijelentette, hogy az uniós tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra integritása az egész unió biztonsági kérdése, és felszólította a harmadik országokat ennek tiszteletben tartására. 

A Barátság kőolajvezeték legutóbb hétfőn állt le

Ebben a nyilatkozatban a bizottság kijelentette, hogy készen áll megvédeni kritikus energiainfrastruktúránkat, beleértve az olajvezetékeket is, ezért feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az EU kiálljon a tagállamok érdekeiért és polgárai, köztük a Szlovák Köztársaság polgárai energiabiztonságáért. Elfogadhatatlan bármilyen fenyegetés országunk energiabiztonságára nézve 

– jelentette ki Juraj Blanár miniszter, és rámutatott, hogy a Druzsba olajvezeték elleni közelmúltbeli támadások során legutóbb hétfőn állították le az olajszállítást. 

A javítások elvégzése után gyors helyreállítás történt, de a fehérorosz határ közelében lévő olajvezeték elleni éjszakai ukrán támadás következtében súlyos károk keletkeztek, és még mindig nem tudni, hogy mekkora a kár, ami alapvetően befolyásolja majd a szlovák finomító olajellátását. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint a legújabb károk kijavítása legalább öt napig tart.

