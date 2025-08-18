Deviza
Hencegnek az ukránok: a vezérkar büszkén vallotta be, miattuk nem kap orosz olajat Magyarország – így intézték el a Barátság vezetéket

A lépés azonnali hatással járt: Magyarországra és Szlovákiára sem érkezik kőolaj a vezeték déli ágán. Ukrajna hivatalosan is vállalta a felelősséget az oroszországi Tambov régióban végrehajtott támadásért, amely megbénította a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú szivattyúállomását.
VG
2025.08.18., 19:02

Ukrajna hétfőn közölte, hogy sikeres dróntámadást hajtott végre az oroszországi Nikolszkoje olajszivattyú-állomás ellen. A támadás tüzet okozott, és a Barátság kőolajvezeték déli ágát teljesen le kellett állítani, ezzel megnehezítve az energiaszállítást Magyarországra és Szlovákiába.

HUNGARY-RUSSIA-BELARUS-OIL-TRADE, barátság kőolajvezeték
Ukrajna hivatalosan is vállalta a felelősséget az oroszországi Tambov régióban végrehajtott támadásért, amely megbénította a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú szivattyúállomását / Fotó: AFP

A Barátság vezeték történelmi jelentőségű: a hidegháború óta szállít orosz nyersolajat Közép-Európába, és jelenleg is Magyarország, Szlovákia és Csehország egyik fő energiaforrása. E három ország az uniós embargó alól mentességet kapott, így továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat.

A támadás az orosz gazdasági infrastruktúrát érte, amely a megszálló erőket szolgálja. Az ukrán haderő következetesen dolgozik azon, hogy csökkentse Oroszország katonai és gazdasági potenciálját 

– közölte hivatalos nyilatkozatában az ukrán vezérkar.

A lépés azonban közvetlenül érintette Budapestet és Pozsonyt is. Szijjártó Péter külügyminiszter a támadás után élesen bírálta Kijevet: „Ez a legutóbbi akció újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, amely felháborító és elfogadhatatlan.”

Szlovákia szintén azonnali kiesést jelentett: a Transpetrol nevű üzemeltető megerősítette, hogy az ellátás leállt, hozzátéve, hogy „a megszakítás oka az ország területén kívül esik, és további részletekkel nem rendelkeznek” – írta a CNN.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországot támadják az ukránok

A Barátság vezeték déli ágán keresztül érkező kőolaj mindkét ország energiaellátásának egyik sarokköve. A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) elemzése szerint Magyarország és Szlovákia továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozóktól, miközben a kritikusok szerint e vásárlások közvetve finanszírozzák Moszkva háborús költségvetését. Ukrajna sorozatos támadása azonban elsősorban nem Oroszországnak, hanem Kijev politikai ellenfeleinek árt az EU-ban.

Szijjártó Péter keményen összecsapott az ukrán külügyminiszterrel az oroszok miatt: „A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a Facebookon, miután Andrij Szibiha a Barátság kőolajvezeték ukrán támadását követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait. Lapunknak közben megszólalt a Mol is a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról és a nyersolajszállításról.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11754 cikk

 

 

Hencegnek az ukránok: a vezérkar büszkén vallotta be, miattuk nem kap orosz olajat Magyarország – így intézték el a Barátság vezetéket

A lépés azonnali hatással járt: Magyarországra és Szlovákiára sem érkezik kőolaj a vezeték déli ágán.
Ukrajna a tűzzel játszik: Magyarország rendkívül súlyosan vághat vissza – ez az ütőkártya a Barátság vezeték leállításánál is jobban fájna

Érdekesség: az ukránok most épp eladnak a HUPX-en.
Még le se ült tárgyalni Trumppal Ursula von der Leyen, az első pofont már meg is kapta – Zelenszkij Amerika haragját kockáztatja

A külkereskedelmi háború metaforájával: az európai csapatokat minden fontos fronton visszaverték.

