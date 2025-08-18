Hencegnek az ukránok: a vezérkar büszkén vallotta be, miattuk nem kap orosz olajat Magyarország – így intézték el a Barátság vezetéket

Ukrajna hétfőn közölte, hogy sikeres dróntámadást hajtott végre az oroszországi Nikolszkoje olajszivattyú-állomás ellen. A támadás tüzet okozott, és a Barátság kőolajvezeték déli ágát teljesen le kellett állítani, ezzel megnehezítve az energiaszállítást Magyarországra és Szlovákiába.

Ukrajna hivatalosan is vállalta a felelősséget az oroszországi Tambov régióban végrehajtott támadásért, amely megbénította a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú szivattyúállomását / Fotó: AFP

A Barátság vezeték történelmi jelentőségű: a hidegháború óta szállít orosz nyersolajat Közép-Európába, és jelenleg is Magyarország, Szlovákia és Csehország egyik fő energiaforrása. E három ország az uniós embargó alól mentességet kapott, így továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat.

A támadás az orosz gazdasági infrastruktúrát érte, amely a megszálló erőket szolgálja. Az ukrán haderő következetesen dolgozik azon, hogy csökkentse Oroszország katonai és gazdasági potenciálját

– közölte hivatalos nyilatkozatában az ukrán vezérkar.

A lépés azonban közvetlenül érintette Budapestet és Pozsonyt is. Szijjártó Péter külügyminiszter a támadás után élesen bírálta Kijevet: „Ez a legutóbbi akció újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, amely felháborító és elfogadhatatlan.”

Szlovákia szintén azonnali kiesést jelentett: a Transpetrol nevű üzemeltető megerősítette, hogy az ellátás leállt, hozzátéve, hogy „a megszakítás oka az ország területén kívül esik, és további részletekkel nem rendelkeznek” – írta a CNN.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországot támadják az ukránok

A Barátság vezeték déli ágán keresztül érkező kőolaj mindkét ország energiaellátásának egyik sarokköve. A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) elemzése szerint Magyarország és Szlovákia továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozóktól, miközben a kritikusok szerint e vásárlások közvetve finanszírozzák Moszkva háborús költségvetését. Ukrajna sorozatos támadása azonban elsősorban nem Oroszországnak, hanem Kijev politikai ellenfeleinek árt az EU-ban.