Sikorski külügyminiszter majd kicsattan az örömtől, hogy az ukránok szétlőtték a Barátság vezetéket - Szijjártó Péter úgy kiosztotta, hogy egy életre megemlegeti

Barátságtalan vita alakult ki az egymásra hagyományosan barátnemzetként tekintő Magyarország és Lengyelország külügyminiszterei között a Barátság-kőolajvezetéket ért újabb támadás kapcsán.

A Barátság kőolajvezeték megtámadása miatt esett egymásnak Szijjártó Péter és Radoslaw Sikorski / Fotó: AFP

A Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú olajvezetéket péntek hajnalban érte ukrán támadás, aminek következtében ideiglenesen léállt az olajszállítás Magyarország felé. Szűk 10 napon belül ezzel már harmadszorra érte támadás a csővezetéket.

Magyar-lengyel csörte a Barátság olajvezeték megtámadása miatt

Az esett kapcsán heves vita bontakozott ki Szijjártó Péter magyar és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter között az X-en. A magyar diplomácia feje előbb arról írt a mikroblogon, hogy a Barátság elleni merénylet „egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”.

A posztra a lengyel fődiplomata is reagált: „Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni.”

A szócsata azonban itt még nem ért véget, a diplomáciai ügyekben is szókimondó Szijjártó ugyanis így replikázott:

Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó.

Ezt Sikorski sem hagyta szó nélkül, aki válaszul a következő gondolatokat intézte magyar kollégája felé:

Mindketten értjük a kölcsönösség diplomáciai elvét. Egyébként úgy tűnik, hogy az orosz olajszivattyúállomás elleni támadást magyarok hajtották végre. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!

Szijjártó Péter erre azzal válaszolt:

Nagyszerű vagy a csővezeték-robbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet tettél az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is…

A magyar miniszter ezzel feltehetően arra utalt, hogy a héten egy 49 éves ukrán férfit tartóztattak le az olasz hatóságok, akit az Északi Áramlat elleni merénylettel.

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, Trump is reagált

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap maga is megszólalt az ügyben. Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk – fogalmazott a Harcosok Klubjában a kormányfő, aki az incidens miatt Donald Trump amerikai elnöknek is levelet írt.