Béke Ukrajnában: megérkezett Európa súlyos válasza Trumpnak, máris benyújtotta az ellentervét – felvonult Zelenszkij mögött az uniós elit

Alig fogta fel a világ, hogy napokon belül ténylegesen áttörés állhat be az ukrán háború lezárásában, ennek esélye most máris halványabb, miután Európa maga is letett egy tervet az asztalra, hogyan szülessen meg a béke Ukrajnában.

Béke Ukrajnában: Európa máris Trump ellen fordult / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, augusztus 15-én történelmi csúcstalálkozót tartanak az amerikai s az orosz elnök részvételével, amelynek várhatóan meghatározó témája az orosz-ukrán háború lezárása lesz. Trump előzetesen jelezte: a tűzszünet elérése érdekében alapvetően területcserében gondolkodnak, ami fájdalmas lesz, de igazságos:

Putyin leállítja az előrenyomulást, de megtartja az eddig elfoglalt ukrán területeket, vagy legalábbis ezek nagy részét, miközben Zelenszkij elnöknek is meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni az alkut.

Nem sokkal később kiderült, hogy Ukrajna hallani sem akar arról, hogy három és fél év véres harcát követően bármilyen földjéről is lemondjon, az ukrán elnök ebben a kérdésben lényegében ráborította az asztalt amerikai kollégájára. Most pedig már azt is tudjuk, hogy Zelenszkij nincs egyedül, ott áll mögötte a teljes európai elit.

A WSJ írta meg először, hogy az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak, amely szerintük keretet ad ahhoz, hogy a Trump és Putyin közötti közelgő tárgyalások lendületet kapjanak.

Az európai terv lényege, hogy elutasítja, hogy a Donyecki régió ukrán kézen lévő részeit tűzszünetért cseréljék el.

A tervet szombaton, Angliában, magas rangú amerikai tisztviselőkkel tartott találkozón terjesztették elő. A Wall Street Journal szerint az európai koncepció azt a követelést is tartalmazta, hogy minden más lépés megtétele előtt tűzszünetet kell kötni, és hogy minden területi cserének kölcsönösnek kell lennie, szilárd biztonsági garanciákkal.

Nem lehet egy folyamatot azzal elindítani, hogy harcok közepette átadunk területeket – érvelt egy európai forrás. A Fehér Ház nem reagált az európai ellenjavaslatokra.