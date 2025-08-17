A nyilatkozatok alapján körvonalazódik Putyin ajánlata az ukrajnai háború befejezésére

Putyin új béketerve szerint Oroszország elenged néhány ukrán területet, ha viszonzásul Ukrajna lemond a vitatott keleti régiókról és elfogadja Krím orosz uralmát. A javaslat nem kér semmilyen fegyverszünetet – ilyen csak egy teljes megállapodás után lépne életbe.

A putyini békejavaslat egy új, részleges tűzszünet nélküli megállapodást vázol fel: Oroszország visszavonulna kis megszállt területekről Szumjiban és Harkivban, cserébe Ukrajna teljesen lemondana a vitatott Donyeck és Luhanszk régiókról. Az orosz fél vállalná a frontvonal befagyasztását Herszon és Zaporozsje térségében.

Fotó: AFP

Elvárja továbbá, hogy a Nyugat elfogadja a Krím-félsziget orosz szuverenitását, enyhítse a szankciókat. Putyin megtilaná Ukrajna NATO-tagságát, és hivatalos státuszt kérne az orosz nyelvnek és az orosz ortodox egyháznak Ukrajnában. A javaslat szerint a tűzszünet csak átfogó megállapodás után lenne megvalósítható - közölte a Reuters.

Ukrán részről azonnali fegyverszünetet követelnek – ez ellentétes a putyini elképzeléssel, mely szerint előbb a megállapodás, utána a tűzszünet. Volodimir Zelenszki hétfőn utazik Washintonba, hogy találkozzon Donald Trumppal.

A beszámoló egy nappal azután látott napvilágot, hogy Trump és Putyin találkozott egy alaszkai légierő-bázison. Ez volt az első találkozás amerikai elnök és a Kreml vezetője között az ukrajnai konfliktus kezdete óta.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, hogy Trumppal tárgyaljon a Putyin által 2022 februárjában indított teljes körű háború lehetséges rendezéséről.

A csúcstalálkozó után Donald Trump a Fox News újságírójának, Sean Hannitynek adott interjújában elmondta, hogy Putyinnal megvitatták a földátadásokat és az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákat, és „nagyrészt egyetértettek”. „Azt hiszem, elég közel vagyunk a megállapodáshoz” – mondta, hozzátéve: „Ukrajnának bele kell egyeznie. Talán nemet fognak mondani.”

Az európai vezetők immár üdvözlik Trump lépéseit

A két forrás, akik névtelenséget kértek az érzékeny ügyek megvitatásához, azt mondták, hogy Putyin javaslataival kapcsolatos ismereteik nagyrészt az európai, amerikai és ukrán vezetők közötti megbeszéléseken alapulnak, és megjegyezték, hogy ezek az ismeretek nem teljesek.