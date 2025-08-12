Netanjahu: Irán, ideje fellázadni – Izrael segítséget ígérne a teheráni rezsim bukása után

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök kedden közzétett videóüzenetében felszólította Irán lakosságát, hogy bátran álljanak ellen a teheráni vezetésnek, és kezdjenek tömeges tiltakozásba a „zsarnoki” rendszer ellen. „Legyetek vakmerőek és bátrak, merjetek álmodni. Menjetek ki az utcákra, követeljetek igazságot, elszámoltathatóságot!” – hangsúlyozta.

Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfő kemény hangvételű videóüzenetben szólította fel Irán népét, hogy forduljanak szembe a teheráni vezetéssel / Fotó: AFP

Benjámín Netanjáhú: az iráni népnek fel kell lázadnia

A kormányfő szerint az irániaknak most lehetőségük van jobb jövőt építeni családjaik és az egész ország számára, és nem szabad hagyniuk, hogy „a fanatikus mollák egy perccel is tovább keserítsék az életüket”.

Netanjáhú emlékeztetett a nemrég lezajlott 12 napos háborúra is, amelyben izraeli erők katonai célpontok mellett legalább tíz iráni magfizikust öltek meg, hogy hátráltassák Teherán nukleáris programját.

Vezetőitek ránk kényszerítették a 12 napos háborút, és szánalmas vereséget szenvedtek

– fogalmazott.

Az izraeli kormányfő a vízhiány sújtotta Irán helyzetére is kitért, hangsúlyozva, hogy az országban a brutális nyári hőségben még tiszta ivóvízhez sem jutnak sokan. Szerinte Izrael, amely világelső a víz újrafelhasználásában, segíthetne a vízhiány kezelésében és a sótalanításban, amennyiben a teheráni rezsimet eltávolítják.

„Segíteni fogunk Iránnak a víz újrahasznosításában, segíteni fogunk a víz sótalanításában. Most van itt az ideje a szabadságért harcolni” – zárta üzenetét Netanjáhú.