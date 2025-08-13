Rendkívüli: az ukránok megtámadták a Barátság vezetéket, Magyarország legfontosabb olajforrását – krtikus csomópontot lőttek szét

Az ukrán csapatok csapást mértek a Barátság kőolajvezeték egyik, Brjanszk régióban található szivattyúállomására az ukrán hadügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadás egy fontos szivattyúállomást talált el/Fotó: ASTRA Telegram channel

A Transznyeft által üzemeltetett vezeték ellen drónokat vetettek be és az Unecsa városában található szivattyúállomást találták el, mely az ukrán határtól nem messze található. A támadásban az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egységei más csapatokkal együttműködve vettek részt.

El is találtak a Barátság kőolajvezeték szivattyúállomását

Helyi jelentések és közösségi médiában megjelent videók és beszámolók egyaránt arról számolnak be, hogy Unecsa közelében robbanásokat hallottak a szerdára virradó éjjel, ahol a lángok is felcsaptak és a mentőszolgálatok is kiérkeztek a területre. Az ukrán vezérkar később a Liga szerint azt közölte, hogy

a tűz a szivattyúállomás egyik épületében lobbant fel.

A szivattyúállomás az egyik legnagyobb csomópontja a Magyarországra is olajat szállító Barátság kőolajvezetéknek, míg az állomás tulajdonosa, a Transznyeftprodukt részt vesz az orosz hadsereg ellátásában is. Ugyanakkor a megtámadott csomópont fő funkciója az olajáramlás biztosítása a 9 ezer kilométer hosszú vezetékrendszerben, melynek Unecsa két szárát látja el, kapacitása pedig évi 60 millió tonna.

Az unecsai szivattyúállomást orosz háborús bloggerek szerint már a múlt héten is érte ukrán támadás.

Zelenszkij már 2023-ban is támadást tervezett a vezeték ellen

Egy 2023-ban kiszivárgott amerikai jelentés szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már akkor is gondolkozott a Barátág kőolajvezeték felrobbantásán, mert elképzelése szerint ezzel tönre tudná tenni az orosz olajra épülő magyar ipart. Ugyanakkor az akkor kiszivárgott hírszerzési jelentés szerint Zelenszkij elsősorban frusztrációjának és dühének adott hangot, amikor erről beszélt.

A hazánk energiabiztonsága szempontjából fontos vezeték elleni támadásról a Molt is kérdeztük, amint válaszolnak cikkünket frissítjük.