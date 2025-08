Kínát komolyan megütötte a halálos vírus, amely Európában ugrásra készen áll

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja utazási figyelmeztetést ad ki Kínába a potenciálisan halálos chikungunya vírus miatt.A Bloomberg News jelentése szerint emelkedik a fertőzések száma az országban.

A szúnyogok terjesztik a halálos betegséget / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kínában közel 5000 szúnyogok által terjesztett betegség esetét regisztrálták, miután július elején egy fertőzést észleltek. A Hongkong közelében található Guangdong tartományban csak az elmúlt héten közel 3000 esetet regisztráltak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint idén eddig legalább 16 országban 90 haláleset és 240 000 eset történt.

A CDC szóvivője a The Independentnek elmondta :

A CDC tud a kínai Guangdong tartományban jelentett chikungunya-járványról, és jelenleg felméri a helyzetet.



A chikungunya vírus fertőzött szúnyogcsípés útján terjed. Járványok fordultak elő Afrikában, Amerikában, Ázsiában, Európában, valamint az Indiai- és Csendes-óceán szigetein. A CDC iránymutatásai szerint fennáll a veszélye annak, hogy a vírust maguk a turisták viszik el eddig nem fertőzött területekre.

A fertőzés lázat és ízületi fájdalmat okozhat, egyéb tünetekkel, például fejfájással, izomfájdalommal, ízületi duzzanattal és kiütéssel. Súlyos esetekben a vírus hosszú távú rokkantságot okozhat.

A chikungunya kezelésére nincsenek gyógyszerek, az utazóknak azt javasolják, hogy tegyenek megelőző intézkedéseket a szúnyogcsípések elleni védekezés érdekében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) múlt kedden sürgős cselekvésre szólított fel a két évtizeddel ezelőtt világszerte végigsöprő chikungunya vírusjárvány megismétlődésének megakadályozására. Jelentésük szerint az Indiai-óceán régiójához köthető új járványkitörések Európára és más kontinensekre is átterjedtek. A becslések szerint 5,6 milliárd ember él 119 országban, a vírus által veszélyeztetett területeken.

2004 óta a chikungunya járványok gyakoribbak és elterjedtebbek lettek, ugyanis maga a vírus is alkalmazkodott.