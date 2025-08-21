Fegyver, pénz, katonák: így nézhetnek ki Ukrajna biztonsági garanciái – elég lesz-e ez a tartós békéhez?

Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel tárgyalt, ahol először került szóba konkrétan: Ukrajna biztonsági garanciákat kaphat. A részletek még homályosak, de a fegyvervásárlások és európai hadseregek megerősítése lehetnek az egyezség alapjai, miközben a Kreml továbbra is kemény feltételekhez köti a békét.

A washingtoni tárgyalások után Trump és európai vezetők biztonsági garanciákat ígértek Kijevnek / Fotó: Alexander Drago

A hétfői washingtoni békecsúcson egyeztetésen a hangulat jóval barátságosabb volt, mint februárban, amikor az ukrán és az amerikai elnökök vitája odáig fajult, hogy Zelenszkijt kidobták a Fehér Házból. Ezúttal közös mosolygós fotók készültek, és Trump azt ígérte, hogy hamarosan létrejön a találkozó Vlagyimir Putyin és Zelenszkij között, amelyhez később ő maga is csatlakozna.

A legnagyobb horderejű bejelentés azonban az volt, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államok koordinációjával, elsősorban európai országok részvételével.

Zelenszkij szerint a csomag egyik fő eleme egy nagyszabású amerikai fegyvervásárlás lesz, amelyet európai finanszírozással támogatnának, és amelyet tíz napon belül írásban is rögzítenének.

A részletek ugyanakkor egyelőre homályosak. Trump annyit mondott, hogy Európa „fogja viselni a teher nagy részét”, az Egyesült Államok pedig biztosítja, hogy a garanciák „nagyon erősek” legyenek.

Emmanuel Macron francia elnök kedden hozzátette: a legfontosabb biztonsági garancia egy több százezer fős, jól felszerelt ukrán hadsereg lenne, emellett pedig brit, francia, német és török erők vennének részt „védelmi műveletekben” a levegőben, a tengeren és a szárazföldön egyaránt.

Komoly fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni

Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagját be kell vonni a tárgyalásokba.

Mit jelenthetnek a biztonsági garanciák?

Szakértők szerint óvatos optimizmus érződött a tárgyalásokon, ugyanakkor rengeteg a nyitott kérdés. Nem tisztázott például, hogy mely országok mennyi katonát küldenének, pontosan hová és mennyi időre. Az is kérdés, hogy a Kreml egyáltalán beleegyezik-e a közvetlen tárgyalásokba Zelenszkijjel, vagy előzetesen új feltételeket szab.