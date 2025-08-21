Deviza
EUR/HUF394.63 +0.04% USD/HUF338.87 +0.07% GBP/HUF455.79 -0.05% CHF/HUF420.7 -0.08% PLN/HUF92.84 -0.04% RON/HUF78.04 +0.01% CZK/HUF16.11 +0.01% EUR/HUF394.63 +0.04% USD/HUF338.87 +0.07% GBP/HUF455.79 -0.05% CHF/HUF420.7 -0.08% PLN/HUF92.84 -0.04% RON/HUF78.04 +0.01% CZK/HUF16.11 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Washington
Volodimir Zelenszkij
ukrán béketerv
Donald Trump
béketárgyalás
Vlagyimir Putyin
tűzszünet

Fegyver, pénz, katonák: így nézhetnek ki Ukrajna biztonsági garanciái – elég lesz-e ez a tartós békéhez?

A fegyvervásárlások és a uniós hadseregek megerősítése a béke reményét adhatják, de sok még a bizonytalanság. A washingtoni tárgyalások után Trump és európai vezetők biztonsági garanciákat ígértek Kijevnek.
VG
2025.08.21., 06:12

Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel tárgyalt, ahol először került szóba konkrétan: Ukrajna biztonsági garanciákat kaphat. A részletek még homályosak, de a fegyvervásárlások és európai hadseregek megerősítése lehetnek az egyezség alapjai, miközben a Kreml továbbra is kemény feltételekhez köti a békét.

U.S. President Trump meets with Ukrainian President Zelenskiy and European leaders, in Washington, D.C. biztonsági garanciák
A washingtoni tárgyalások után Trump és európai vezetők biztonsági garanciákat ígértek Kijevnek / Fotó: Alexander Drago

A hétfői washingtoni békecsúcson egyeztetésen a hangulat jóval barátságosabb volt, mint februárban, amikor az ukrán és az amerikai elnökök vitája odáig fajult, hogy Zelenszkijt kidobták a Fehér Házból. Ezúttal közös mosolygós fotók készültek, és Trump azt ígérte, hogy hamarosan létrejön a találkozó Vlagyimir Putyin és Zelenszkij között, amelyhez később ő maga is csatlakozna.

A legnagyobb horderejű bejelentés azonban az volt, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államok koordinációjával, elsősorban európai országok részvételével. 

Zelenszkij szerint a csomag egyik fő eleme egy nagyszabású amerikai fegyvervásárlás lesz, amelyet európai finanszírozással támogatnának, és amelyet tíz napon belül írásban is rögzítenének.

A részletek ugyanakkor egyelőre homályosak. Trump annyit mondott, hogy Európa „fogja viselni a teher nagy részét”, az Egyesült Államok pedig biztosítja, hogy a garanciák „nagyon erősek” legyenek.

Emmanuel Macron francia elnök kedden hozzátette: a legfontosabb biztonsági garancia egy több százezer fős, jól felszerelt ukrán hadsereg lenne, emellett pedig brit, francia, német és török erők vennének részt „védelmi műveletekben” a levegőben, a tengeren és a szárazföldön egyaránt.

Komoly fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni
Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagját be kell vonni a tárgyalásokba.

Mit jelenthetnek a biztonsági garanciák?

Szakértők szerint óvatos optimizmus érződött a tárgyalásokon, ugyanakkor rengeteg a nyitott kérdés. Nem tisztázott például, hogy mely országok mennyi katonát küldenének, pontosan hová és mennyi időre. Az is kérdés, hogy a Kreml egyáltalán beleegyezik-e a közvetlen tárgyalásokba Zelenszkijjel, vagy előzetesen új feltételeket szab.

Az európai vezetők egy része közben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nincs tűzszünet, mielőtt békefolyamatról tárgyalnának. Egyes hangok szerint Európa továbbra sem találja a saját hangját, inkább igyekszik Trumpot követni, semmint önálló stratégiát kialakítani.

A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek: ha sikerül papírra vetni a biztonsági garanciákat, az mérföldkő lehet Ukrajna jövőjében. Ha azonban Putyin feltételei túl szigorúak, könnyen kudarcba fulladhat a folyamat, és ismét eluralkodhat a vérszomj.

Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"

Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11788 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Estée Lauder

Befülledt a luxus, az Estée Laudernek sürgősen tanácsadókra van szüksége, és árat csökkent – Európában is

A vállalat a kínai és az amerikai piacon is bajban van.Az árcsökkentés Európát is eléri.
1 perc
nehézbombázó

Nem mindennapi: videóra vették a magyar Gripeneket méterekre a legendás B-1-es amerikai nehézbombázó repülőgéptől – ez az oroszoknak szólt

Magyar és svéd Gripenenek szálltak fel a Lettország légtérében.
10 perc
osztalék

Íme a világ legnagyobb olajvállalata, amely hitelből kénytelen osztalékot fizetni

Ahhhoz, hogy az Aramco vonzó legyen a részvényesek számára, és Szaúd-Arábia sikerrel finanszírozza részvényeladásokból jövőbeni terveit az ország átalakítására, radikális változásokra lenne szükség az olajóriásnál.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu