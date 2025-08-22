Botrány a parajdi sóbánya-katasztrófa után: nem akarják vállalni a felelősséget

A román gazdasági minisztérium a bírósághoz fordult, amiért az Országos Sóipari Társaság (Salrom) részvényeseinek közgyűlése megtagadta a vállalat igazgatótanácsi tagjainak menesztését – jelentette be sajtótájékoztatóján Radu Miruța.

Szabotálják a részvényesek a sótársaság vezetőinek menesztését a parajdi bányakatasztrófa után / Fotó: Kiss Gábor

A gazdasági miniszter kérdésre válaszolva elmondta:

A részvényesek közgyűlését összehívták, ennek ellenére a testület nem ült össze megállapítani, hogy a parajdi bányakatasztrófa miatt a Salromot veszteség érte, ami a törvényeknek megfelelően maga után vonja az igazgatótanácsi tagok menesztését.

Miruța szerint a részvényesek törvénytelenül tagadták meg a közgyűlés megtartását, ezért a minisztérium a bírósághoz fordult – számol be a Krónika Online.

Annyira ragaszkodnak a székükhöz, hogy nem hajlandók összeülni, pedig törvény kötelezi őket erre” – jegyezte meg a gazdasági miniszter.

Mint mondta, az említett információkat a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM) is ismerte, és a gazdasági tárca is felelős, mivel a bányavállalat hozzá tartozik. Szerinte a bányakatasztrófa a román állam tehetetlenségét mutatja: az illetékes intézmények „addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme”.

Kiírták a tendert a három Kis-Küküllő menti sótalanító berendezés beszerzésére azon Maros megyei településeknek, amelyekben ivóvízellátási gondokat okozott a parajdi sóbányában május végén történt szerencsétlenség.

A román kormány július közepén utalt ki 17,8 millió lejt (1,4 milliárd forint) a tartalékalapból sótalanító berendezések beszerzésére a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízszolgáltató számára. Ezek ugyanis a Kis-Küküllő vizének rendkívül magas sókoncentrációja miatt mintegy két hónapja nem tudnak ivóvizet biztosítani több tízezer Maros megyei lakosnak.