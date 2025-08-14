Deviza
A harmadik is kigyulladt, no de mi történik a budapesti buszokkal?

Alig érkezett hír róla, hogy egy második busz is kigyulladt Budapesten, máris itt a harmadik.
Pető Sándor
2025.08.14., 14:16

Hatalmas port vert fel már az is, hogy szerdán kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-busz a budapesti belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. Akkor még nem lehetett tudni, hogy sorozatos tűzvész söpör végig a budapesti tömegközlekedésen. 

sorozatos tűzvész
Sorozatos tűzvész: egy nap alatt három busz is kigyulladt Budapesten

Alig szállt el a füst, újabb busz kigyulladásáról érkezett hír csütörtökön reggel: a főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt ilyen esetre példa, most azonban két nap alatt kétszer is megtörtént. Mire körbejárt a hír, 

érkezett a folytatás: egy harmadik busz is kigyulladt.

A déli órákban ismét kigyulladt egy tömegközlekedési autóbusz nem messze a reggeli esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t. Kiss Ádám elmondta: a megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret és átvizsgálták a járművet. Senki sem sérült meg. 

Szentkirályi Alexandra megütközött a budapesti buszok borzalmas kigyulladásán, azonnali kivizsgálást követel
Szentkirályi Alexandra a kigyulladt buszok ügyében a Facebookon reagált. Az általa megosztott videóban jól látható a lángoló busztest, szerinte tarthatatlan a budapesti tömegközlekedés állapota.

