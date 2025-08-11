Történelmi béketárgyalás: Zelenszkij mégis ott lehet Alaszkában, Trump felülbírálhatja J. D. Vance amerikai alelnököt

Optimistán nyilatkozott Matthew Whitaker NATO-nagykövet Zelenszkij részvételével kapcsolatban a CNN-nek: „Igen, mindenképpen lehetségesnek tartom, ugyanis bármilyen megállapodáshoz az összes érintett fél beleegyezése szükséges, a háború befejezése pedig a legfőbb prioritás – hangsúlyozta.

Zelenszkij – vajon ott lesz csúcstalálkozón? / Fotó: AFP

Elkezdődött a találgatás arról, hogy ha Zelenszkij nem vesz részt a csúcstalálkozón, akkor Ukrajnát esetleg területe egy részének átadására kötelezhetnék, amit mind az ukrán elnök, mind pedig az uniós vezetők elutasítottak.

Zelenszkij egyébként az elmúlt napokban mintegy 13 ország vezetőjével egyeztetett. Friedrich Merz német kancellár reményét fejezte ki, hogy az ukrán elnök ott lesz Alaszkában.

Whitaker hangsúlyozta, hogy a végső döntés az amerikai elnöké, azonban eddig ezzel még nem foglalkozott. Emellett

az sem világos, hogy Putyin találkozik-e Zelenszkijjel,

ugyanis korábban ezt az amerikai elnök a Trump–Putyin-találkozó feltételéül szabta. Ugyanakkor később azt mondta, „ez nem elengedhetetlen”.

Vance határozottan beszélt

Egészen meglepő, de világos nyilatkozatot tett az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance Ukrajnáról és Zelenszkijről. Az alelnök a Fox News televíziónak adott interjút, amelyben kitért több aktuális kérdésre is. A Magyar Nemzet tudósítása szerint közölte, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az ukrajnai háborút, egyúttal azt is kijelentette, hogy az aktuális frontvonalra épülő békét akar. J. D. Vance eddig is kemény és nyílt gondolkodásáról volt ismert, valamint az is tudvalevő, hogy nem szimpatizál különösebben Ukrajna jelenlegi vezetésével. Azonban a mostani állításai még így is meghökkenés válthatnak ki.