Putyin végre elárulta, hol találkozhat Trumppal – meglepő helyszíne lehet a történelmi csúcsnak

Ahogy bejelentették, azonnal elindult a találgatás, hogy vajon hol lesz a csúcstalálkozó. Az orosz elnök már meg is jelölt egy számára legalábbis alkalmas országot, helyszínt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök – neki megfelelő helyszín a csúcstalálkozóhoz az Egyesült Arab Emírségek / Fotó: Anadolu via AFP

Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében. Az egyik ilyen barátunk az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Úgy gondolom, hogy majd el fogjuk ezt dönteni, de ez megfelelő, teljesen megfelelő helyszín lenne

– hangsúlyozta Putyin.

Hozzátette, hogy általánosságban nincs kifogása a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez még meg kell teremteni a feltételeket, ami egyelőre még messze van.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtök délelőtt bejelentette: Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy az elkövetkező napokban csúcstalálkozót tart a két ország elnöke. Mint mondta, a felek megkezdték a találkozó előkészítését, a jövő hetet tekintve irányadó időpontként, de egyelőre nehéz megmondani, hogy mennyi időre lesz szükség a felkészüléshez. Közölte, hogy a helyszínről már megállapodás született, és erről későbbre ígért tájékoztatást.

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke 2022 óta ötödik alkalommal kereste fel Oroszországot. A monarchia fontos közvetítő szerepet játszik humanitárius kérdésekben az ukrajnai háborúban.

Budapest is szóba került

A tárgyalás helyszínét már találgatják a szakértők, ezek közül az egyik pedig Magyarország. A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy bár rendkívül figyelemreméltó a feltételezés is, ennek kivitelezése majdnem hogy lehetetlenek tűnik.

Először augusztus 6-án a The New York Times számolt be arról, hogy Trump „már a jövő héten” találkozna Putyinnal, utána pedig közös találkozót szeretne tartani az orosz államfővel és Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel is – az európai vezetők részvétele nélkül. A Fox News televíziós csatorna arról számolt be, hogy Putyin egy tárgyaláson érdeklődött a Fehér Ház különmegbízottjánál, Steve Whitcoffnál egy lehetséges csúcstalálkozó megtartásáról.