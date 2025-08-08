Orosz–ukrán béke: Trump nagyon fontos nyilatkozatot tett, Zelenszkij élete napjára készülhet – a világ lélegzet-visszafojtva figyel

Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy Trump elnök nyitott a két ország vezetőivel való találkozásra. „Ahogy Trump elnök tegnap kijelentette, az oroszok kifejezték azon szándékukat, hogy találkozni szeretnének Trump elnökkel, és az elnök nyitott erre a találkozóra.

Trump: már készül a csúcstalálkozóra / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump elnök Putyin és Zelenszkij elnökkel is találkozni szeretne, mert véget akar vetni ennek a brutális háborúnak – tette hozzá.

Korábban egy meg nem nevezett Fehér Házi képviselő a The New York Postnak adott kommentárjában kijelentette , hogy Trump találkozója a Kreml vezetőjével, Putyinnal csak akkor jön létre, ha maga Putyin is találkozik Volodimir Zelenszkijjel - írja a Pravda.

Trump tagadta a média azon értesüléseit, miszerint a Kreml főnökével, Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozójára csak akkor kerülne sor, ha maga Putyin is találkozik Volodimir Zelenszkijjel.

Putyin már helyszínt is javasolt

Van egy megfelelő helyszín az orosz–amerikai csúcstalálkozó számára – jelentette ki az orosz elnök a sajtónak, miután csütörtökön a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.



Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében. Az egyik ilyen barátunk az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Úgy gondolom, hogy majd el fogjuk ezt dönteni, de ez megfelelő, teljesen megfelelő helyszín lenne

Budapest is a listán lehet

A tárgyalás helyszínét már találgatják a szakértők, ezek közül az egyik pedig Magyarország. A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy bár rendkívül figyelemreméltó a feltételezés is, ennek kivitelezése majdnem hogy lehetetlenek tűnik. A helyszín kijelölése még folyamatban van, de szóba került Ankara, Potsdam, Jalta és Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád is. Különleges lehetőséggel is kibővült a paletta: a Vatikán is lehetséges helyszín XIV. Leó pápa meghívásával.