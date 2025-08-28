Eladó a legendás villa a vidéki nagyvárosban: világhírű magyar építész tervezte, felbecsülhetetlen az értéke - videó

Igazi ritkaság kerül eladósorba Hajdú-Biharban. Ilyen ingatlant nem minden nap lehet vásárolni.
Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben.
433 m² alapterület, nappali + 10 szoba, hatalmas belmagasság és saját medence várja új tulajdonosát. Igazi ritkaság Sajó István tervei alapján! - áll a facebookra feltöltött ingatlanhirdetésben.
Minden tekintetben extra a Kecskeméten meghirdetett luxusvilla. Balogh Levente otthonának megvásárlásához mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Kecskemét legelőkelőbb lakóparkjában, a családi házak között ugyanis egy 850 négyzetméteres lakóterű házat árulnak. Az extra felszereltségű ingatlan Balogh Levente otthona, ezt az információt megerősítették a Világgazdaságnak az erre rálátó ingatlanpiaci források is.
Az Ingatlan.com ingatlanközvetítő portál leírása szerint a ház nem csupán egy ingatlan, hanem egy egyedi prémium életstílust biztosító lakóhely
, amely életre szóló élményeket kínál új tulajdonosának. Az ismertető alapján a ház mór stílusban épült, és világhírű épületek inspirálták. A korlátok kovácsoltvasból készültek, 24 karátos arany restaurálással. Kecskemét belvárosától csupán 5 percre, az autópálya felhajtótól pedig 10 percre található. Öt exkluzív hálószobája saját fürdőszobával és gardróbbal várja a legnagyobb kényelmet keresőket. A nappali galériás, nagy belmagasságú. A földszinten található Versace hidegburkolatok és Siciz mozaikdíszítések, melyekben 24 karátos aranyberakások vannak. A szuterén szint ugyan jelenleg befejezésre vár, azonban a tervekben szerepel egy moziszoba, egy SPA-részleg és borospince kialakítása is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.