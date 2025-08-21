Deviza
EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.53 +0.85% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF93.13 +0.27% RON/HUF78.45 +0.53% CZK/HUF16.13 +0.12% EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.53 +0.85% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF93.13 +0.27% RON/HUF78.45 +0.53% CZK/HUF16.13 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15% BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
US President July 29 2025 trump
bírósági ítélet
Donald Trump
Trump Organization
bírság
New York

Teflon Don: Trump diadalt aratott a New York-i főügyész felett – félmilliárd dolláros büntetés landolt a szemetesben

A döntés óriási terhet vett le a volt elnökről, aki "teljes győzelemként" ünnepelte az ítéletet. Donald Trump hatalmas jogi győzelmet aratott: egy New York-i fellebbviteli bíróság megsemmisítette a több mint félmilliárd dolláros pénzbírságot, amelyet korábban egy vitatott civil csalási ügyben szabtak ki rá.
VG
2025.08.21., 22:00

Donald Trump számára fordulatot hozott a New Yorkban zajló, évek óta húzódó civil per. Egy öttagú bírói testület ugyanis úgy határozott, hogy a korábbi, 515 millió dolláros – kamatokkal együtt több mint 443 millió eurónak megfelelő – büntetés túlzó és alkotmányellenes. Ez volt az egyik legnagyobb anyagi kockázat, amely az elmúlt időszakban Trumpra és vállalatbirodalmára nehezedett.

US President July 29 2025 donald trump
Donald Trump hatalmas jogi győzelmet aratott: egy New York-i fellebbviteli bíróság megsemmisítette a több mint félmilliárd dolláros pénzbírságot, amelyet korábban egy vitatott civil csalási ügyben szabtak ki rá / Fotó: Middle East Images via AFP

A döntés nyomán Trump azonnal győzelemként értékelte a fejleményt.

Teljes győzelem a hamis New York-i főügyész ügyében!

– írta saját közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a bírák „bátorságot tanúsítottak” az igazságtalan és törvénytelen ítélet eltörlésében. Fia, Eric Trump szintén diadalt hirdetett: „Öt év pokoljárás után győzött az igazság.”

Az ügyet még 2022-ben indította Letitia James New York-i főügyész, aki azt állította, hogy Trump szándékosan felfújta vagyonának értékét a pénzügyi kimutatásokban, hogy kedvezőbb feltételeket kapjon hitelezőktől és biztosítóktól. Bár a fellebbviteli bíróság helyben hagyott bizonyos szankciókat és a csalás tényének megállapítását, a félmilliárdos büntetés kiejtése egyértelműen Trump oldalára billenti a mérleget.

Különösen figyelemre méltó, hogy a bírói testület egy része maga is kétségbe vonta James jogi felhatalmazását az ügyben, rámutatva: ha bármelyik hitelező valóban kárt szenvedett volna, saját maga is perelhette volna Trumpot – ám ez soha nem történt meg. Ez az érvelés erősíti a Trump körüli narratívát, miszerint az egész ügy politikailag motivált támadás volt.

Donald Trump újabb büntetést rázott le amgáról

Az ítélet tehát egyszerre szimbolikus és gyakorlati jelentőségű. Anyagilag óriási könnyebbséget jelent Trumpnak, politikailag pedig újabb muníciót ad számára a 2024-es kampányban, amikor következetesen azt hangsúlyozza, hogy a demokraták politikai fegyverként használják az igazságszolgáltatást.

A per ezzel nem zárult le véglegesen, hiszen egyes korlátozások a Trump Organization működésére továbbra is érvényben maradnak. Mégis, a mostani fordulat egyértelműen Trump diadalát jelzi, és újabb lökést adhat neki a következő hónapokban.

Újra erőre kap az Egyesült Államok: Trump stratégiája óriási növekedést hozott augusztusban – az adatok magukért beszélnek

A háttérben azonban erősödő árnyomás és kereskedelmi bizonytalanságok húzódnak. Az amerikai gazdaság lendülete augusztusban felgyorsult, a feldolgozóipar hároméves csúcsra ugrott, a szolgáltatások pedig tartják a növekedést.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
leopard 2

Döntött a világ legerősebb tankgyártója: Ukrajnát választotta - óriási bázist hoz létre

A fejlemény felgyorsíthatja a fronton sérült eszközök visszaállítását, és stratégiai előnyt adhat Kijevnek.
2 perc
Donald Trump

Teflon Don: Trump diadalt aratott a New York-i főügyész felett – félmilliárd dolláros büntetés landolt a szemetesben

A döntés óriási terhet vett le a volt elnökről, aki "teljes győzelemként" ünnepelte az ítéletet.
2 perc
természeti katasztrófa

Rekordév az erdőtüzekben: több mint egymillió hektár égett le az EU-ban – Spanyolország a legnagyobb áldozat

A leginkább sújtott tagállam Spanyolország, ahol négy ember is életét vesztette, és az uniós tűzkárok 40 százaléka ott keletkezett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu