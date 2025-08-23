Donald Trump ismét két hetet ad Oroszországnak az ukrajnai rendezésre

A Kreml a jelek szerint egy héttel Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után sem igyekszik megállapodni az ukrajnai háború lezárásról. Bár amerikai illetékesek azt állítják, hogy nem adják fel a reményt és tovább dolgoznak a béke érdekében, a folyamatok a jelek szerint lelassultak.

Donald Trump a fotóval, amelyet Vlagyimir Putyin küldött neki a csúcs után / Fotó: AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC Newsnak adott pénteki exkluzív interjúban azt mondta, hogy Putyin kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, bár a találkozó napirendje még „egyáltalán nem áll készen”. Putyinnak pedig ez a feltétele.

Ez a kijelentés ellentmondani látszik Trump hétfői állításának, miszerint telefonon beszélt Putyinnal, és megkezdte az orosz vezető és Zelenszkij találkozójának megszervezését. A találkozó megtartása után, mondta, leül mindkét férfival, hogy megállapodásra jussanak.

Pénteken azonban már az amerikai elnök is bizonytalanabbnak hangzott a következő lépéseket illetően.

Majd meglátjuk, hogy mi lesz

– fogalmazott, felmutatva az újságíróknak egy fényképet kettejükről, amelyet Putyin küldött neki a csúcstalálkozó után.

„Azt hiszem, a következő két hétben megtudjuk, merre tovább. És jobb, ha nagyon boldog leszek” – tette hozzá. Elmondta ezt is, hogy ebben a két hétben dönt majd arról, mit tegyen, és ez egy „nagyon fontos döntés lesz, méghozzá vagy masszív szankciókról vagy masszív vámokról, vagy mindkettőről”. „Vagy nem teszünk semmit, és azt mondjuk: ez a ti harcotok” – fogalmazott.

Az amerikai elnök azt hitte, kicsikart ígéreteket Alaszkában orosz kollégájától / Fotó: Anadolu via AFP

A portál megjegyezte, hogy már az első elnöksége óta a „két hét” Trump kedvenc határideje.

Donald Trump frusztrált az oroszok miatt

Egy nyugati tisztségviselő szerint Lavrov megjegyzése frusztrálta a Fehér Házat, mert arra utal, hogy Oroszország visszatáncolt az ígéreteitől, amelyeket Trump a hite szerint kicsikart az orosz elnökből.

A próbálkozásokat azonban Washington nem adja fel. „Senki sem kész bedobni a törülközőt” – fogalmazott egy neve elhallgatását kérő nemzetbiztonsági tisztségviselő. Szerinte

a kérdés csak az, hogy most vagy 12-18 hónap múlva találják meg a diplomáciai megoldást,

mert „a konfliktusnak nincsen katonai megoldása”.