Véleménykülönbségek a béketárgyalásokról: remélik, hogy elfogy Donald Trump türelme

Az európai és az amerikai vezetők véleménykülönbsége újból kiütközött az orosz–ukrán háború kapcsán. Alexander Stubb finn elnök ma arról beszélt: reméli, hogy Donald Trump türelme hamarosan elfogy Vlagyimir Putyinnal szemben. A politikus azt is kijelentette, hogy Finnország és más európai országok mindent megtesznek a tartós béke elérése érdekében.

Alexander Stubb finn elnök / Fotó: AFP

A háború lezárását célzó tárgyalások felgyorsultak az elmúlt hetekben, bár sok a nyitott kérdés. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump Alaszkában találkoztak augusztus közepén. A felek hangsúlyozták, hogy a párbeszéd pozitív és konstruktív volt, a kiszivárgott információk alapján Oroszország Donbászt – a Donyecki és Luhanszki megyéket magában foglaló régiót – követeli a béke érdekében.

Herszon és Zaporizzsja régióban befagyasztanák a frontot, ami a határ alapját képezheti. Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról, de erős biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Putyin írásban garantálná, hogy nem támadja meg Ukrajnát, valamint azt is kérte, hogy az orosz nyelv ismét hivatalos legyen Ukrajnában.

Az európai vezetők nem hisznek az orosz vezetésnek

Az alaszkai csúcstalálkozója után néhány nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt. Trump a megbeszéléseken közölte ukrán kollégájával, hogy Washington garantálná Kijev biztonságát a békemegállapodás részeként, bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos.

Nem tisztázott például, hogy mely országok mennyi katonát küldenének, pontosan hová és mennyi időre. Az is kérdés, hogy a Kreml egyáltalán beleegyezik-e a közvetlen tárgyalásokba Zelenszkijjel, vagy előzetesen új feltételeket szab. Az európai vezetők egy része közben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nincs tűzszünet, viszont az amerikai vezetés ezt nem tartja problémának.

Az európai vezetők időhúzással vádolják a Moszkvát, de az amerikai vezetés nem osztja ezt az álláspontot. Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kijelentette, hogy Oroszország jelentős engedményeket tett az Ukrajnával folytatott háború tárgyalásos rendezése érdekében.