Trump úton van Alaszkába: végső nyilatkozatot tett Ukrajnáról az Air Force One fedélzetén

Pénteken végre sor kerül a régóta várt csúcstalálkozóra. Donald Trump fontos kijelentést tett az egyeztetés előtt az orosz-ukrán háborúról.
VG
2025.08.15, 15:45
Frissítve: 2025.08.15, 15:51

Felszállt az Air Force One elnöki repülőgép. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, amelyen Donald Trump az Andrews légibázisból indult el Alaszkába, ahol helyi idő szerint péntek este fontos csúcstalálkozón vesz részt, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal – adta hírül a CNN.

Donald Trump elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Donald Trump elindult Alaszkába / Fotó: Andrew Caballerao-Reynolds / AFP

Trump és Putyin találkozója helyi idő szerint délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik majd. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök várhatóan helyi idő szerint pénteken este 9:45-kor, magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul vissza Anchorage-ból Washingtonba.

Donald Trump nem ígért semmit

Az amerikai elnök útközben nyilatkozott a sajtónak. Trump nem ígért biztonsági garanciákat Ukrajnának az orosz-ukrán háború befejezését célzó megállapodás részeként. Elmondta, hogy nyitott minden ilyen ötletre, de szerint Európának kell kezdeményeznie – számolt be a CNN.

Arra a kérdésre, hogy Washington fog-e biztonsági garanciákat felajánlani Kijevnek egy esetleges békekötés esetén, csak annyi válaszolt, hogy talán igen, de ezek az intézkedések nem foglalják magukban azt, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz.

Donald Trump kijelentette, hogy nem azért utazik Alaszkába, hogy Ukrajna nevében megállapodást kössön, hanem azért, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tárgyalóasztalhoz ültesse.

„Nem azért vagyok itt, hogy Ukrajna nevében tárgyaljak” – mondta az amerikai elnök.

