Bűnbarlang: Trump kitakarítaná Washingtont – a Fehér Ház a Nemzeti Gárda bevetését sem zárja ki

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy még ma „felszabadítja” az amerikai fővárost, és drasztikus intézkedéseket fog hozni a közbiztonság helyreállítására. A Nemzeti Gárda bevetése is napirenden van, miközben a városvezetés visszautasítja a bűnözésről szóló állításait.

Donald Trump amerikai elnök drasztikus lépéseket helyezett kilátásba Washington közbiztonságának javítására, a Nemzeti Gárda bevetése is szóba került / Fotó: Middle East Images via AFP

Az amerikai elnök hétfő reggel a Truth Socialon közölte, hogy „még ma felszabadítja” Washingtont, amelyet szerinte bűnözés, erőszak és mocsok ural. Trump azt írta:

A hajléktalanoknak azonnal el kell hagyniuk a fővárost, de az állam biztosít majd számukra szállást – távol a belvárostól.

A Fehér Ház szerint a lépések célja a rend helyreállítása, s bár az amerikai igazságügyi minisztérium adatai szerint az erőszakos bűncselekmények száma idén januárra harmincéves mélypontra csökkent, Trump csapata és több lakossági érdekképviselet szerint is manipulálják a statisztikákat.

Donald Trump: kitakarítjuk a fővárost!

A hétfői sajtótájékoztató során az amerikai elnök bejelentette, hogy Washington utcáira vezénylik a Nemzeti Gárdát, amelynek feladata a bűnözés felszámolása lesz az Egyesült Államok fővárosában.

Illegális migránsok, bandatagok, drogdílerek, hajléktalanok és erőszakos bűnözők, nincs helyük Washingtonban, ahol jelenleg olyan állapotok vannak, mint Mexikóvárosban vagy Kolumbiában. Az itt élők megérdemlik, hogy biztonságban legyenek

– jelentette ki azt amerikai lenök.

A közelmúltban a szövetségi kormányzat több tagja is a bűnözés áldozatává vált, így Trump szerint a fővárosban fennálló helyzet nemcsak az itt élők hétköznapjait nehezíti meg, hanem az ország vezetését is veszélybe sodorja.

Az elnök azonban leszögezte, hogy Washington nincs egyedül ebben, sőt, még csak nem is a leginkább „elvadult” város az Egyesült Államokban. Példaként Chichagót említette meg, ahol szerinte hasonlóan kemény lépéseket kellene bevezetni a bűnözés visszaszorítása érdekében.

Az elmúlt napokban fokozódott a szövetségi rendfenntartók jelenléte Washingtonban, miután a kormány egyik tisztviselőjét, Edward Coristine-t a hónap elején bántalmazták a városban. Most azonban Pam Bondi legfelsőbb ügyész egyenesen az irányítása alá venné a washingtoni rendőrséget, Trump pedig több ügynökség, köztük az FBI szakembereit is bevetné a városban.