Kijev nem engedi el Donyecket, pedig a béke kulcsa lehet – lassan azonban már tartani sem tudja keleti védvárát

Vlagyimir Putyin orosz elnök már a Donald Trumppal tartott amerikai csúcstalálkozó előtt is kijelentette: a tartós békéhez Ukrajnának le kell mondania a Donyeckről, ahol a háború kitörése óta folyamatosan véres harcok dúlnak. Kijev azonban leszögezte, hogy semmilyen területi engedményre nem hajlandó, a kulcsfontosságú iparvidék elvesztése pedig szerintük teljesen ki van zárva. Az azonban kérdéses, hogy a háború elhúzódásával és a nyugati támogatás csökkenésével meddig tudják tartani a régiót, amelynek átadása akár a gyors békét is garantálhatná.

A háború lezárásának kulcsa Donyeckben van, de a kompromisszum továbbra is távolinak tűnik / Fotó: AFP

Az ukrán álláspont a háború kezdete óta változatlan: semmilyen területet nem hajlandók átadni Oroszországnak. A Donyeck azonban kifejezetten fájdalmas ár lenne a békéhez, mivel

Ukrajna egyik legjelentősebb iparvidékéről van szó, ahol az acélgyártástól a szénbányászatig kulcsfontosságú termelés folyik a gazdaság számára;

a terület pedig a szovjet időktől kezdve „végvárvonallá” lett alakítva, amely eredetileg nyugati, most pedig keleti fenyegetések ellen nyújt védelmet.

Donyeck erődítményei évek óta kitartanak

A közel 50 kilométeres védelmi övezet 2022-ben megállította az orosz előrenyomulást, és azóta minden támadási kísérlet komoly veszteséget okozott Moszkvának. Ám a statikus védelem ára is hatalmas, a terület megtartása folyamatos ember- és eszközveszteséggel jár, miközben az ország gazdasága a háború súlya alatt roskadozik.

Az oroszok pedig folyamatosan haladnak előre, és a néhány évvel ezelőtti hónapokból hetek, majd pedig napok lettek az elfoglalt települések között. A WSJ szakértői szerint azonban az orosz áttörésre így is éveket kellene várni.

Csak az a kérdés, hogy mennyire tartható fenn az ukrán stratégia, főleg akkor, amikor a Nyugat támogatása egyre csökken.

Az amerikai hírszerzés, a Patriot-rendszerek és a nyugati pénzügyi támogatás nélkül Ukrajna helyzete gyorsan tarthatatlanná válna. Egyre több jel mutat arra, hogy Washington és Európa türelme véges, és bizonyos körök szerint elkerülhetetlen lesz valamilyen kompromisszum.