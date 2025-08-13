Ukrán front: újabb donyecki településeket foglalt el az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg szerdán közölte, hogy két donyecki települést, Katlabuhotés és Ninakorivkát is elfoglalták, a moszkvai védelmi tárca szerint pedig az elmúlt nap során hat ukrajnai frontszakaszból négyen sikerült előrenyomulni, és több mint ezerháromszázhetven ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Két donyecki település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben a front több szakaszán is sikereket jelentett / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb donyecki települések kerültek orosz kézre

A jelentés 13 lőszer-, anyagi és műszaki raktár, egy harckocsi, tíz páncélozott harcjármű, három önjáró és két vontatott 155 milliméteres löveg, valamint HIMARS-rakéták, irányított légibombák és drónok megsemmisítéséről is beszámolt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője szerint az orosz erők Csasziv Jar elfoglalása után tovább nyomultak előre, többek között Torszke környékén.

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint Kijev provokációt készít elő, hogy meghiúsítsa a pénteken Alaszkában esedékes orosz–amerikai csúcstalálkozót. A tárca szerint Harkiv megyében drón- és rakétatámadást színlelnének, amelyet orosz csapásként mutatnának be, civil áldozatokkal.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium háborús bűnökkel foglalkozó nagykövete arról számolt be, hogy a csúcstalálkozó bejelentése óta legalább egynegyedével nőtt az ukrán támadások száma az orosz határmenti területek ellen.

Alekszandr Fagyejev külügyi szóvivő-helyettes az ukrán hadműveleteket „terrortámadásoknak” nevezte, és azt hangsúlyozta, hogy Moszkva ellenintézkedéseket tehet, ha Európa orosz vagyont használ fel Ukrajna támogatására.

Az orosz külügyminisztérium szerint Kijev nem reagált az isztambuli tárgyalásokon felvetett munkacsoport-létrehozási javaslatra, a „területcsere” kérdését pedig Moszkva nem tekinti tárgyalási alapnak.

A helyi hatóságok újabb ukrán tüzérségi és dróntámadásokról számoltak be az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai települések és orosz régiók ellen.

A Roszatom szerint fokozódik a zaporizzsjai atomerőmű környékének lövetése.

Az FSZB közölte, hogy a kirovi régióban őrizetbe vettek egy 2006-ban született orosz állampolgárt, aki az ukrán titkosszolgálatok irányításával gyújtogatásokat tervezett a transzszibériai vasútvonalon, és a hadseregbe való belépése után dezertálva bajtársai meggyilkolására is fel akarták használni.