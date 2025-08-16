Dráma az M5-ösön: több gyerek is megsérült

Heten sérültek meg az M5-ös autópályán történt súlyos ütközésben, köztük négy gyermek. A baleset miatt óriási torlódás alakult ki a főváros felé vezető szakaszon - írja a Délmagyar.hu.

A baleset következtében a kisbusz több száz métert sodródott. Fotó: Donka Ferenc

Több embert kórházba kellett vinni azután, hogy baleset történt az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében. Egy bolgár rendszámú kisbusz Kecskemét felé haladt, amikor egy nagy sebességgel érkező autó hátulról belerohant. Az óriási erejű ütközésben a kisbusz mintegy 600 méteren át sodródott, majd lehajtott az útról, áttörte a vadkerítést, az árokba csapódott, végül egy szántóföldön megállt.

Lezárták az autópályát

A balesetben összesen heten sérültek meg, köztük négy gyermek.

Három kicsit és két férfit a mentők kórházba vittek, míg egy édesanya a két gyermekével a helyszínen maradt.

A BMW a szalagkorlátnak ütközött, majd az árok szélén állt meg. Az autóban utazó nőt és a gyerekét is kórházba kellett vinni, míg a férfi, az édesapa, egy másik gyerek és a család kutyája a helyszínen maradt. A mentést a kiskunfélegyházi tűzoltók végezték, akik áramtalanították a járműveket. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki Budapest felé.



