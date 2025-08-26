Példátlan, amire Amerika és Ukrajna készül: a világ egyik legnagyobb katonai megrendeléséről döntenek – maga Zelenszkij árulta el a részleteket

Ukrajna közelebb kerül egy 50 millió dolláros drónmegállapodáshoz az Egyesült Államoknak köszönhetően – írja a Glavcom.

Ukrajna 50 milliárd dolláros megállapodást kötött az Egyesült Államokkal / Fotó: Andrew Kravchenko

Augusztus 25-én Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, az Egyesült Államok ukrajnai-oroszországi különmegbízottjával, hogy megvitassák a frontvonalbeli helyzetet, a fegyvergyártást és a közös védelmi projekteket.

Ukrajna öt év alatt 50 milliárd dollár értékű közös dróngyártást javasolt az Egyesült Államokkal. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a megállapodás évi 10 millió drón gyártását irányozza elő,

így ez a világ egyik legnagyobb védelmi kezdeményezése.

A megállapodás nemcsak ukrán drónok tömeges beszerzését foglalja magában, hanem közös technológiák fejlesztését is Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében. A cikk szerint a döntést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump elnökök hozták meg Washingtonban.

Nemrég Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament elnöke megerősítette a mérföldkőnek számító megállapodás véglegesítésére vonatkozó terveket: Ukrajna eladja belföldön fejlesztett drónjait, cserébe pedig fejlett amerikai fegyvereket kap.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter megköszönte Kellogg ukrajnai-oroszországi különmegbízottnak a támogatást, hangsúlyozta, hogy „ez segít életeket menteni és közelebb hozza az igazságos békét”.

Az ukrán védelmi miniszter tájékoztatta Kelloggot Ukrajna védelmi prioritásairól is:

a lőszer-

és dróngyártás fokozásáról,

hozzátette, hogy ezen a területen megvalósuló közös projektek segítenek az ukrán katonák hatékonyabb felszerelésében.