technológia
drón
Ukrajna
Egyesült Államok

Példátlan, amire Amerika és Ukrajna készül: a világ egyik legnagyobb katonai megrendeléséről döntenek – maga Zelenszkij árulta el a részleteket

Ukrajna 50 milliárd dolláros megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Kijev öt év alatt 50 milliárd dollár értékű közös dróngyártást javasolt az USA-val.
VG
2025.08.26, 06:44
Frissítve: 2025.08.26, 06:54

Ukrajna közelebb kerül egy 50 millió dolláros drónmegállapodáshoz az Egyesült Államoknak köszönhetően – írja a Glavcom.

Unmanned Systems Forces of Ukraine Presentation
Ukrajna 50 milliárd dolláros megállapodást kötött az Egyesült Államokkal / Fotó: Andrew Kravchenko

Augusztus 25-én Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, az Egyesült Államok ukrajnai-oroszországi különmegbízottjával, hogy megvitassák a frontvonalbeli helyzetet, a fegyvergyártást és a közös védelmi projekteket.

Ukrajna öt év alatt 50 milliárd dollár értékű közös dróngyártást javasolt az Egyesült Államokkal. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a megállapodás évi 10 millió drón gyártását irányozza elő, 

így ez a világ egyik legnagyobb védelmi kezdeményezése.

A megállapodás nemcsak ukrán drónok tömeges beszerzését foglalja magában, hanem közös technológiák fejlesztését is Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében. A cikk szerint a döntést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump elnökök hozták meg Washingtonban.

Nemrég Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament elnöke megerősítette a mérföldkőnek számító megállapodás véglegesítésére vonatkozó terveket: Ukrajna eladja belföldön fejlesztett drónjait, cserébe pedig fejlett amerikai fegyvereket kap. 

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter megköszönte Kellogg ukrajnai-oroszországi különmegbízottnak a támogatást, hangsúlyozta, hogy  „ez segít életeket menteni és közelebb hozza az igazságos békét”.

Az ukrán védelmi miniszter  tájékoztatta Kelloggot Ukrajna védelmi prioritásairól is: 

  • a lőszer- 
  • és dróngyártás fokozásáról,

 hozzátette, hogy ezen a területen megvalósuló közös projektek segítenek az ukrán katonák hatékonyabb felszerelésében.

