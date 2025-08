Ukrán dróncsapások özöne volt a válasz a hét közepi orosz támadásra

Ukrajna oroszországi olajlétesítményekre mért dróntámadásokat az éjszaka - jelenti helyi forrásokat idézve az MTI. Szamara, Penza és Rjazany régiók hatóságai megerősítették a dróncsapások tényét, és közölték, hogy az elfogott drónok roncsai ipari létesítményekre hullottak.

Újabb ukrán dróncsapások értek orosz településeket (képünk korábbi támadáson készült) Fotó: Genya Savilov / AFP

Kérik a lakosságot, hogy ne osszon meg képeket az eseményről

A drónfenyegetés miatt a szamarai régió hatóságai ideiglenesen felfüggesztették a helyi repülőtér forgalmát.

Rjazanyban egy másik olajlétesítményt is találat ért. Pavel Malkov kormányzó megerősítette a támadás megtörténtét, de további részleteket nem közölt, és arra kérte a lakosságot, hogy ne osszon meg olyan képeket, amelyek segíthetik az ellenséget.

Emberéletet is követelt a dróncsapás

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 112 ukrán drónt térített el vagy semmisített meg nyolc orosz régióban és a Krím félszigeten.

A Dnyeper-melléki, Ukrajna határán fekvő Rosztov régióban egy dróntámadás egy halálos áldozatot követelt - közölte a megbízott kormányzó, Jurij Sljusar.

A frontvonaltól távolabb, a Penzai régióban egy dróntámadás üzleti létesítményeket ért, és ebben egy nő meghalt, két ember pedig megsebesült - közölte a régió kormányzója, Oleg Melnyicsenko. Szamara régióban drónmaradványok miatt keletkezett tűz egy idős lakos halálát okozta - mondta el a régió kormányója, Vjacseszlav Fedoriscsev.

Újabb dróncsapásokról érkezett hír, több tucat településen keletkeztek károk

A TASZSZ orosz hírügynökség szombaton nap közben további ukrán támadásokról számolt be.

Mint írja, az ukrán fegyveres erők egy nap alatt több mint 100 drónt és 50 lőszert lőttek ki a Belgorodi régióra.

Két ember meghalt és öten megsebesültek – jelentette Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója Telegram csatornáján.

„A Valujszkij községi körzetben Urazovo települést, Borki, Dvulucsnoje, Kazinka, Karabanovo, Szobolevka, Selajevo falvakat és Rjabiki falut 28 drón támadta meg, amelyek közül 12-t lelőttek és ártalmatlanítottak. Urazovóban két civil vesztette életét egy FPV dróntámadás következtében. Egy nő megsérült a második drón detonációjában” – áll a jelentésben. Ezenkívül

három magánház rongálódott meg Urazovo településen,

egy magánház Selajevo faluban,

egy kereskedelmi létesítmény és egy magánház Borki faluban,

valamint két magánház Szobolevka faluban.

Gladkov arról is beszámolt, hogy 13 drónnal végrehajtott támadásokat hajtottak végre tíz további faluban a Belgorodi járásban. Egy férfit kórházba szállítottak, miután egy FPV drón eltalált egy autót Necsajevka falu közelében. Szintén Otradnoje faluban megsérült egy Gazelle sofőrje, egy lakóházban lévő lakás és egy magánház is megrongálódott. Tavrovo faluban egy magánház is megrongálódott.