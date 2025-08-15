A semmiből előrehozott választást jelentette be Magyarország egyik legfontosabb szövetségese – az elnök a tévében mondta el, mi az oka

Alekszandar Vucsicsszerb elnök televíziós interjúban közölte, hogy az ország gazdasága „lassabban növekszik, mint kellene”, aminek okát részben a politikai elit egy részének felelőtlen viselkedésében, részben pedig „szándékosan keltett zavargásokban” látja. Vucsics szerint ezek a folyamatok minden szerb állampolgár életére kihatnak, ezért döntött az előrehozott választások mellett – írta a Mandiner.
A pontos dátumról azonban nem esett szó. Az elnök úgy fogalmazott, hogy
az előrehozott választások a törvényes és alkotmányos határidő előtt lesznek, és az illetékes intézmények fogják meghatározni az időpontot.
Vucsics a kormányellenes tüntetésekre reagálva kijelentette, hogy a rendőrség „rendkívül türelmes és béketűrő”, és külön jutalmat kíván kérni azoknak a rendőröknek, akik szerinte indokolatlan fizikai inzultusokat szenvednek el a rend fenntartása érdekében.
Az elnök hozzátette: az elmúlt 12–13 évben többet értek el, mint az azt megelőző hat évtizedben, és folytatni kívánják ezt a munkát.
A politikai feszültség hónapok óta fokozódik Szerbiában, a tüntetések főként a kormány belpolitikai döntései és az EU-hoz fűződő kapcsolatok miatt erősödtek fel. A közelgő választások időzítése kulcsfontosságú lehet az ország uniós csatlakozási folyamatában, miközben a koszovói helyzet továbbra is a belpolitikai viták középpontjában áll.
Vucsics kijelentése, miszerint „vannak az országban olyanok, akik hatalomra akarnak kerülni, de nem választások útján”, újabb jelzés arra, hogy a következő hónapokban élesedhet a politikai küzdelem. A döntés most az állami intézmények kezében van, a választás pontos időpontja pedig továbbra is a levegőben lóg.
Szerbia elnöke történelmi lépésre szánta el magát, ez Vlagyimir Putyinnak biztos nem tetszik
Aleksandar Vucsics hivatalba lépése óta szerdán először látogatott el Ukrajnába. Szerbia elnöke részt vesz az odesszai Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón. Vucsics lépése a Szerbia és az Európai Unió közötti viszony javulását, valamint azt jelezheti, hogy Belgrád újragondolja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos semleges álláspontját.
