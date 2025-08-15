A semmiből előrehozott választást jelentette be Magyarország egyik legfontosabb szövetségese – az elnök a tévében mondta el, mi az oka

Alekszandar Vucsicsszerb elnök televíziós interjúban közölte, hogy az ország gazdasága „lassabban növekszik, mint kellene”, aminek okát részben a politikai elit egy részének felelőtlen viselkedésében, részben pedig „szándékosan keltett zavargásokban” látja. Vucsics szerint ezek a folyamatok minden szerb állampolgár életére kihatnak, ezért döntött az előrehozott választások mellett – írta a Mandiner.

Aleksandar Vucsics a gazdasági lassulást és a politikai feszültséget okolta az előrehozott választások szükségessége miatt, miközben az egyre erősödő kormányellenes tüntetésekre is reagált / Fotó: AFP

A pontos dátumról azonban nem esett szó. Az elnök úgy fogalmazott, hogy

az előrehozott választások a törvényes és alkotmányos határidő előtt lesznek, és az illetékes intézmények fogják meghatározni az időpontot.

Vucsics a kormányellenes tüntetésekre reagálva kijelentette, hogy a rendőrség „rendkívül türelmes és béketűrő”, és külön jutalmat kíván kérni azoknak a rendőröknek, akik szerinte indokolatlan fizikai inzultusokat szenvednek el a rend fenntartása érdekében.

Az elnök hozzátette: az elmúlt 12–13 évben többet értek el, mint az azt megelőző hat évtizedben, és folytatni kívánják ezt a munkát.

Létfontosságúvá váltak az előrehozott választások

A politikai feszültség hónapok óta fokozódik Szerbiában, a tüntetések főként a kormány belpolitikai döntései és az EU-hoz fűződő kapcsolatok miatt erősödtek fel. A közelgő választások időzítése kulcsfontosságú lehet az ország uniós csatlakozási folyamatában, miközben a koszovói helyzet továbbra is a belpolitikai viták középpontjában áll.

Vucsics kijelentése, miszerint „vannak az országban olyanok, akik hatalomra akarnak kerülni, de nem választások útján”, újabb jelzés arra, hogy a következő hónapokban élesedhet a politikai küzdelem. A döntés most az állami intézmények kezében van, a választás pontos időpontja pedig továbbra is a levegőben lóg.