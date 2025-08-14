Globális aggályok: nőtt a háborús nemi erőszak, Oroszország és Izrael az ENSZ látókörében

Arra figyelmeztette Oroszországot és Izraelt csütörtökön az ENSZ-főtitkár, hogy felkerülhetnek azon országok listájára, amelyeket háborús időben elkövetett nemi erőszakért tesznek felelőssé. Izrael elutasította a vádat, orosz részről egyelőre nem reagáltak rá.

Az ENSZ főtitkár közölte: Oroszország és Izrael felkerülhet a háborús időben nemi erőszakért felelős országok listájára / Fotó: NurPhoto via AFP

A témával foglalkozó éves jelentésben, amelynek listáján jelenleg 63 ország vagy szervezet szerepel, António Guterres főtitkár azt írta, hogy a világszervezet megfigyelés alá vette a két országot. Oroszországot illetően Guterres az ukrán hadifoglyok ellen fogdákban elkövetett túlkapásokra vonatkozó hiteles információkat említett.

Izrael és a palesztin területek kapcsán pedig súlyos aggodalmát fejezte ki az izraeli fegyveres és biztonsági erők tagjai által több börtönben, egy fogdában és egy katonai támaszponton elkövetett erőszakcselekményekre vonatkozó, hiteles információk miatt.

Danny Danon, Izrael állandó ENSZ-képviselője a jelentésre azt mondta, hogy az ENSZ jobban tenné, ha a Hamász által elkövetett háborús bűnökre és összpontosítana. Orosz részről az AFP francia hírügynökség megkeresésére egyelőre nem reagáltak Guterres közlésére.

A jelentésben az ENSZ bírálta, hogy világszerte 25 százalékkal nőtt a nemi erőszak háborús taktikaként, kínzásként, terrorista eszközként és politikai megtorlásként történő alkalmazásának száma.

A Hamász iszlamista palesztin mozgalom is a nemi erőszak alkalmazásával vádolt fegyveres szervezetek között szerepel, egyebek mellett az Izraellel szembeni mostani konfliktust kiváltó, 2023. október 7-i támadás során elkövetett bűncselekmények kapcsán.