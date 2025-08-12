Hatalmas tűzvész pusztít Coloradóban – a hőség a világ minden táját súlyos problémákat okoz

Brutális pusztítást végzett a Lee nevű tűzvész, immár 113 ezer hektár erdőt semmisített meg. Az Oak Fire vasárnap gyulladt be Pagosa Springstől nyugatra. A tűzvész miatt kötelező evakuálást rendeltek el Elk Parkban, és más körzetek evakuálására is készülnek.
Jared Polis, Colorado kormányzója katasztrófa-vészhelyzetet hirdetett, és engedélyezte a nemzeti gárda bevetését is. A feltételezések szerint villámcsapás okozta a tüzet. A Lee tűztől keletre tomboló Elk Park-i tüzet közben sikerült megfékezni, ott 14 ezer hektár égett le.
Miközben az állam keleti részén sikeresen harcoltak a tűz ellen, délebbre,
a Garfield megyei seriffhivatal figyelmeztette a Rifle közelében lakókat, hogy készüljenek fel otthonuk elhagyására.
A Rifle Correctional Center mind a 179 fogvatartottját evakuálták, a rabok a Buena Vista-i állami börtönbe kerültek át. A tűzoltóknak azt sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok elérjék a 13-as autópályát.
Horvátországban és Montenegróban óriási tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében.
A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között.
Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. Montenegró fővárosa, Podgorica külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért. Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken. A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt. A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.
A Balkáni tűzvész mellett a mediterrán térség és Törökország is küzd a tűzzel. A tűzvész elsősorban az ország északnyugati részét sújtja. A török tűzoltók megfékezték az Égei-tenger északi partvidékét sújtó tűzvészt, de a Canakkale tartományban található városok és fenyőerdők továbbra is veszélyben vannak. A hatóságok 2900 lakost evakuáltak a térségből. A Bloomberg emlékeztet: a lángok számos országban pusztítanak idén, jól jelzi a helyzet súlyosságát, hogy a tűz miatt miatt hétfő este rövid időre ismét lezárták Dardanellákat. Az Égei-tengert a Márvány-tengerrel összekötő tengerszorost azóta megnyitották.
Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat. A francia Corbieres-hegységben 2025-ben több mint ötven éve nem látott tűzvész tombolt, 16 ezer hektáron égett le a növényzet, és tömeges evakuálást kellett végrehajtani.
