Rekordév az erdőtüzekben: több mint egymillió hektár égett le az EU-ban – Spanyolország a legnagyobb áldozat

Rekordot döntöttek idén az erdőtüzek az Európai Unióban, már meghaladva a 2017-es szintet: a legfrissebb adatok alapján több mint egymillió hektár vált hamuvá, amelyek közül a legtöbb Spanyolországban égett le.

Soha nem pusztítottak még ekkora erdőtüzek az Európai Unióban, mint 2025-ben: több mint egymillió hektár vált a lángok martalékává / Fotó: Anadolu via AFP

Az idei nyár fekete betűkkel kerül be az uniós környezetvédelmi statisztikákba. Az EFFIS (European Forest Fire Information System) friss adatai szerint augusztus 21-ig pontosan 1 015 731 hektárnyi terület semmisült meg tűzvészek következtében az Európai Unióban. Ez nemcsak a 2017-es rekordot haladja meg, hanem minden idők legnagyobb kiterjedésű pusztítását jelenti, amióta ilyen adatokat gyűjtenek.

Soha nem látott méretű erdőtüzek az Európai Unióban

A lángok által felemésztett terület nagyobb, mint egész Korzika szigete. A 2017-es drámai évben 988 ezer hektár égett le, akkor a tragédiát főleg Portugália szenvedte meg, ahol 119 ember vesztette életét. Idén a pusztítás földrajzilag szélesebb körben oszlott meg, és több tagállamban is megdőlt a húszéves negatív rekord.

A legnagyobb vesztes Spanyolország, ahol eddig több mint 400 ezer hektár tűnt el a lángokban – ez az összes uniós tűzkár 40 százaléka. Az ország nyugati vidékein jelenleg is több erdőtűz tombol, és négy ember halálát jelentették a hatóságok.

Más országok sem úszták meg:

Portugáliában közel 274 ezer hektár vált hamuvá, és három ember esett áldozatul a lángoknak;

Romániában 126 ezer hektár;

Franciaországban több mint 35 ezer hektár;

Cipruson, Németországban és Szlovákiában pedig a statisztikák kezdete óta nem látott méretű tüzek pusztítottak.

A Kopernikusz uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS hangsúlyozza, hogy csak azokat a tüzeket regisztrálja, amelyek legalább 30 hektárt érintenek – vagyis a valós károk ennél is nagyobbak lehetnek.

A számok mögött azonban ott húzódik a klímaváltozás és a hosszan tartó hőhullámok hatása is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a következő években az erdőtüzek egyre inkább állandó kísérőjelenséggé válhatnak Európa déli és középső régióiban. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e, hanem az, hogy mekkorák és mennyire pusztítóak.