Erődépítésekre szánt pénzeket elsikkasztó orosz kormányzóhelyettest tartóztattak le

Védelmi létesítmények, erődítések építésére szánt pénzek elsikkasztása miatt vettek őrizetbe egy orosz kormányzóhelyettest hétfőn – közölték az orosz hatóságok. Vlagyimir Bazarov jelenleg Kurszk kormányzóhelyettese, de az ügy, ami miatt őrizetbe vették még korábbi, belgorodi kormányzóhelyettesi megbízásához kapcsolódik.

Vlagyimir Bazorovot bízták meg az erődítések felhúzásával / Fotó: bazarov_vv / VK

Alekszandr Hinstejn, Belgorod ügyvivő kormányzója a Telegram-oldalán közölte, hogy Bazarovot még belgorodi tevékenysége miatt vették őrizetbe, miután a kormányzóhelyettes védelmi létesítmények építésért felelt a térségben. A TASZSZ orosz hírügynökségnek egy másik tisztviselő arról beszélt, hogy

nagyjából egymilliárd rubelt (4,2 milliárd forint) sikkasztottak el abból a pénzből, amelyet a határ menti térség védelmének megerősítésére szántak.

Nem ez az első eset, az erődítések építésére szánt pénzeknek Kurszkban is nyoma veszett

Nem ez az első hasonló eset, ugyanis áprilisban Alekszej Szminov volt kurszki kormányzót is letartóztatták, miután őt is az erődítések építésére szánt pénzek ellopásával gyanúsítják. Elődje, a kormányzói tisztsége után közlekedési miniszterré kinevezett Roman Sztarovoj júliusban öngyilkos lett, orosz sajtójelentések szerint ellene is vizsgálat folyt ugyanebben az ügyben.

A vizsgálatok feltehetően azután indulhattak meg a határ menti orosz régiókban, hogy tavaly augusztusban az ukránok betörtek a kurszki régióba, ahonnan az oroszok csak hónapokkal később voltak képesek őket kiűzni, észak-koreai segítséggel.