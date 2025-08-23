Oroszország az ENSZ BT összehívását kéri az Északi Áramlat miatt

Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását azzal kapcsolatban, hogy a héten őrizetbe vettek egy ukrán férfit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében – közölte az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese.

Az Északi Áramlat elleni szabotázsakciót majdnem három éve hajtották végre / Fotó: AFP

Dmitrij Poljanszkij a közösségi médiában közzétett üzenetében tudatta, hogy a testület Panama elnökletével augusztus 26-án ül össze, és ezen az orosz fél szóvá fogja tenni a robbantásos merénylet ügyében nyomozó német hatóság Moszkva szerint „elhúzódó és átláthatatlan” vizsgálatát.

A bolognai fellebbviteli bíróság pénteken hagyta jóvá a gázvezeték felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov letartóztatását,

a kiadatásáról határozó tárgyalást pedig szeptember 3-ra tűzte ki.

Kuznyecov tagadja a vádat, azt állítja, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozott esetleges kiadatása ellen.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. Egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutottak el a helyszínre.

A hajót egy német cégtől bérelték közvetítők segítségével, hamis okmányokkal. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

