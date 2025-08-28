Ebbe beleroppan Ukrajna és az EU kapcsolata? – már tisztogatnak, bilincsben az Északi Áramlat ukrán robbantója

Alapjaiban roppanhat meg Ukrajna és az Európai Unió kapcsolata, miután három évvel az Északi Áramlat felrobbantása után a hatóságok végre elkezdtek fellépni az elkövetők ellen, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem egy spontán akcióról, hanem egy Kijev által jóváhagyott támadásról van szó. Csak az a kérdés, hogy a Nyugat meddig hagyja szó nélkül az uniós energiaellátás elleni terrort.
Az olasz hatóságok a német ügyészség európai elfogatóparancsa alapján tartóztatták le Serhii K.-t, egy 40 év körüli ukrán férfit, aki családjával nyaralt az Adrián. A gyanú szerint kulcsszerepe volt a 2022 szeptemberében történt, minden idők egyik legsúlyosabb energetikai szabotázsakciójában, amikor robbanások rongálták meg az Északi Áramlat vezetékeit a Balti-tenger mélyén.
A német nyomozók szerint a támadást egy turistajacht segítségével hajtották végre: hamis iratokkal bérelték ki a hajót Rostockban, majd búvárok helyezték el a robbanótölteteket a vezetékeknél.
A német nyomozók szerint a szabotázst egy jól szervezett csoport hajtotta végre, amelynek tagjait mostanra azonosították. A Zeit kutatása során kiderült, hogy az ukrán útlevelekkel utazó elkövetők dokumentumai valódiak voltak, ami állami háttérre utalhat. A most letartóztatott férfi múltja szintén árnyalja az ügyet, hiszen korábban az ukrán különleges egységeknél és a titkosszolgálatnál szolgált.
Egyikük, egy volt kijevi búvároktató, Lengyelországon keresztül szökött meg az EU-ból, állítólag egy ukrán katonai attasé járművét használva.
Az „Andromeda” nevű hajót egy profi kapitány irányította, aki több hamis útlevéllel közlekedett, ujjlenyomatát a fedélzeten is megtalálták.
Ezek a részletek tovább erősítik a gyanút, hogy a támadás nem spontán akció, hanem profi, jól előkészített művelet volt.
Az eset diplomáciai szempontból is robbanásveszélyes. Moszkva a kezdetektől az Egyesült Államokat vádolta a robbantással, Washington ezt következetesen tagadta. Kijev hivatalosan szintén ártatlannak vallja magát, ám a nyugati sajtóban többször felmerült, hogy a támadást ukránbarát csoportok hajthatták végre, esetleg a hivatalos vezetés tudta nélkül.
Most azonban kiderült, hogy az ukrán vezetés is tudott az akcióról, amely elsősorban nem Oroszországnak, hanem az európai fogyasztóknak ártott.
Az olasz hatóságok szeptember 3-án döntenek arról, hogy kiadják-e a férfit Németországnak. Ha sor kerül az eljárásra, az első alkalom lehet, hogy bírósági keretek között tisztázzák a szabotázs körülményeit.
Ez nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is fordulópontot jelenthet, hiszen a gázvezetékek felrobbantása alapjaiban rázta meg az európai energiapiacot, és hosszú időre átrendezte a kontinens energiabiztonsági térképét.
Rendkívüli bejelentés az Északi Áramlat felrobbantásáról: őrizetbe vették a merénylet szervezőjét – egy ukrán férfi a gyanúsított
Olaszországban elfogtak egy ukrán férfit, aki a feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.