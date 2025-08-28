Deviza
EUR/HUF397.14 +0.2% USD/HUF340.95 +0.17% GBP/HUF460.41 +0.18% CHF/HUF425.71 +0.26% PLN/HUF93.11 +0.24% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.18 +0.13% EUR/HUF397.14 +0.2% USD/HUF340.95 +0.17% GBP/HUF460.41 +0.18% CHF/HUF425.71 +0.26% PLN/HUF93.11 +0.24% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.18 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,567.67 +0.32% MTELEKOM1,956 +0.1% MOL2,958 -0.27% OTP30,130 +0.4% RICHTER10,620 +0.94% OPUS581 +0.52% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,240 0% BUMIX9,262.56 -0.09% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,155.92 -0.1% BUX104,567.67 +0.32% MTELEKOM1,956 +0.1% MOL2,958 -0.27% OTP30,130 +0.4% RICHTER10,620 +0.94% OPUS581 +0.52% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,240 0% BUMIX9,262.56 -0.09% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,155.92 -0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
3d,Render,Of,Nord,Stream,2,Gas,Pipeline,Emerging,On szankciós csomag
európai energiaellátás
ukrán terrorista
szabotázsakció
német hatóság
Északi Áramlat

Ebbe beleroppan Ukrajna és az EU kapcsolata? – már tisztogatnak, bilincsben az Északi Áramlat ukrán robbantója

A fejlemény komoly diplomáciai vihart kavarhat, és új fényt vethet a geopolitikai indítékokra. Három évvel a Balti-tenger mélyén végrehajtott robbantás után letartóztattak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni szabotázsakció kitervelésével gyanúsítanak, az ügy részleteit azonban továbbra sem hozzák nyilvánosságra.
VG
2025.08.28., 11:29
Fotó: Shutterstock

Alapjaiban roppanhat meg Ukrajna és az Európai Unió kapcsolata, miután három évvel az Északi Áramlat felrobbantása után a hatóságok végre elkezdtek fellépni az elkövetők ellen, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem egy spontán akcióról, hanem egy Kijev által jóváhagyott támadásról van szó. Csak az a kérdés, hogy a Nyugat meddig hagyja szó nélkül az uniós energiaellátás elleni terrort.

3d,Render,Of,Nord,Stream,2,Gas,Pipeline,Emerging,On szankciós csomag északi áramlat
Három évvel a Balti-tenger mélyén végrehajtott robbantás után letartóztattak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni szabotázsakció kitervelésével gyanúsítanak, az ügy részleteit azonban továbbra sem hozzák nyilvánosságra / Fotó: Shutterstock

Merénylet az Északi Áramlat ellen

Az olasz hatóságok a német ügyészség európai elfogatóparancsa alapján tartóztatták le Serhii K.-t, egy 40 év körüli ukrán férfit, aki családjával nyaralt az Adrián. A gyanú szerint kulcsszerepe volt a 2022 szeptemberében történt, minden idők egyik legsúlyosabb energetikai szabotázsakciójában, amikor robbanások rongálták meg az Északi Áramlat vezetékeit a Balti-tenger mélyén.

A német nyomozók szerint a támadást egy turistajacht segítségével hajtották végre: hamis iratokkal bérelték ki a hajót Rostockban, majd búvárok helyezték el a robbanótölteteket a vezetékeknél. 

A német nyomozók szerint a szabotázst egy jól szervezett csoport hajtotta végre, amelynek tagjait mostanra azonosították. A Zeit kutatása során kiderült, hogy az ukrán útlevelekkel utazó elkövetők dokumentumai valódiak voltak, ami állami háttérre utalhat. A most letartóztatott férfi múltja szintén árnyalja az ügyet, hiszen korábban az ukrán különleges egységeknél és a titkosszolgálatnál szolgált.

Egyikük, egy volt kijevi búvároktató, Lengyelországon keresztül szökött meg az EU-ból, állítólag egy ukrán katonai attasé járművét használva. 

Az „Andromeda” nevű hajót egy profi kapitány irányította, aki több hamis útlevéllel közlekedett, ujjlenyomatát a fedélzeten is megtalálták.

Ezek a részletek tovább erősítik a gyanút, hogy a támadás nem spontán akció, hanem profi, jól előkészített művelet volt.

Az eset diplomáciai szempontból is robbanásveszélyes. Moszkva a kezdetektől az Egyesült Államokat vádolta a robbantással, Washington ezt következetesen tagadta. Kijev hivatalosan szintén ártatlannak vallja magát, ám a nyugati sajtóban többször felmerült, hogy a támadást ukránbarát csoportok hajthatták végre, esetleg a hivatalos vezetés tudta nélkül.

Most azonban kiderült, hogy az ukrán vezetés is tudott az akcióról, amely elsősorban nem Oroszországnak, hanem az európai fogyasztóknak ártott.

Az olasz hatóságok szeptember 3-án döntenek arról, hogy kiadják-e a férfit Németországnak. Ha sor kerül az eljárásra, az első alkalom lehet, hogy bírósági keretek között tisztázzák a szabotázs körülményeit.

Ez nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is fordulópontot jelenthet, hiszen a gázvezetékek felrobbantása alapjaiban rázta meg az európai energiapiacot, és hosszú időre átrendezte a kontinens energiabiztonsági térképét.

Rendkívüli bejelentés az Északi Áramlat felrobbantásáról: őrizetbe vették a merénylet szervezőjét – egy ukrán férfi a gyanúsított

Olaszországban elfogtak egy ukrán férfit, aki a feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11879 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
európai energiaellátás

Ebbe beleroppan Ukrajna és az EU kapcsolata? – már tisztogatnak, bilincsben az Északi Áramlat ukrán robbantója

A fejlemény komoly diplomáciai vihart kavarhat, és új fényt vethet a geopolitikai indítékokra.
10 perc
Otthon Start Program

3 százalékos hitel: Orbán Viktor fotóval üzent, elkezdte a visszaszámlálást

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start program.
6 perc
Tisza-csomag

Volt miniszterelnök, exjegybankelnök és egy sztárközgazdász is beleszállt az egykulcsos adórendszerbe

A Tisza Párt szja-emelésének terve nemrég szivárgott ki, a Magyar Péter körüli közgazdászok módszeresen támadják a jelenlegi adórendszert.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu