Bepánikolt a NATO tagországa: nem tudja megvárni a nyugati katonai segítséget, csapást mérne önmaga Oroszországra – bemutatta az új haditervet

Új védelmi doktrínát jelentett be egy NATO-tagállam. Észtország immár megelőző csapásra is kész lenne egy esetleges orosz támadás esetén.
2025.08.18, 08:22

A korábbiakhoz képest radikális fordulatot jelent Észtország új védelmi doktrínája, amely már nem csupán a védekezésben, hanem megelőző csapásokban is gondolkodik. Tallinn nyíltan kimondja, hogy ha a hírszerzési adatok orosz támadás előkészületeire utalnak, az észt haderő elsőként lépne akcióba, akár az Oroszország területén is – írta a Magyar Nemzet.

Vahur Karus tábornok Észtország
Vahur Karus tábornok szerint Észtországnak képesnek kell lennie megvédeni magát / Fotó: Jaap Arriens / AFP

Vahur Karus észt tábornok szerint döntő fontosságú, hogy országa képes legyen semlegesíteni az ellenséget a saját területén. Ennek szellemében Észtország védelmi minisztériuma nyáron nyilvánosságra hozta új stratégiáját, amelynek célja a fenyegetések megelőzése, mielőtt azok elérnék az észt területeket.

A bejelentett változás oka a kis balti állam stratégiai kiszolgáltatottsága. Egyes hadgyakorlatok szerint egy orosz invázió 48 órán belül elfoglalhatná az országot, emiatt Tallinn már nem támaszkodhat kizárólag a NATO-erősítések megérkezésére. A korábbi, elsősorban védekező doktrína helyett most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt.

Bár Finnország és Svédország NATO-csatlakozása javította a régió helyzetét, azonban Ukrajna példája, és az elhúzódó orosz-ukrán háború az észtek számára világosan megmutatta, hogy milyen súlyos következményekkel jár, ha az agressziót nem sikerül feltartóztatni. Az észt társadalomban mélyen él az 1940-es szovjet megszállás emléke is, ami fokozza az elszántságot a függetlenség védelmére.

Fegyverkezésbe kezdett Észtország

Tallinn az elmúlt hónapokban jelentősen növelte védelmi kiadásait. Az észt parlament négy évre szóló, 2,8 milliárd eurós kiegészítő költségvetést szavazott meg, amely 2029-ig a katonai kiadásokat a GDP 5,4 százalékára emeli. Ezzel bőven teljesíti a NATO által előírt, és Donald Trump által szorgalmazott védelmi költségvetést is. A forrásokat modern fegyverrendszerekre, légvédelemre, kommunikációs rendszerekre és hosszú hatótávolságú csapásmérő képességek fejlesztésére fordítják.

Az új doktrína üzenete egyértelmű: Moszkva többé már nem számíthat zavartalan invázióra. A megelőző csapások lehetősége olyan elrettentő erőt jelent, amely Tallinn reményei szerint elriasztja Oroszországot egy újabb háborútól.

