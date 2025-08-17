Európa lángokban: Spanyolország, Portugália és Törökország is történelmi erdőtüzekkel küzd

Európa lángokban áll: Spanyolországban és Portugáliában soha nem látott méretű erdőtüzek pusztítanak, több tízezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, miközben Törökország északnyugati részén is újabb gócok jelentek meg. Az uniós országok egymás támogatására szorulnak, a helyi közösségek pedig sportcsarnokokban és ideiglenes menedékekben próbálják átvészelni az éjszakát.

Európa lángokban áll, több ezer tűzoltó, katonai egységek és uniós repülőgépek küzdenek az erdőtüzek ellen / Fotó: Stefanos Rapanis

Spanyolországban több mint 51 helyszínen tombolnak a lángok, köztük Galíciában, Kasztília és Leónban, Asztúriában és Extremadurában. Csak Kasztília és Leónban 3250 ember kényszerült elhagyni otthonát, míg Galíciában eddig több mint 47 ezer hektár égett le.

A legsúlyosabban érintett területek közé tartozik Ourense, León és Zamora tartomány, valamint az asztúriai Somiedo Nemzeti Park. A spanyol kormány katonai egységeket és uniós repülőgépeket is bevetett a tűz megfékezésére.

Eközben Portugáliában az idei nyár már most korunk egyik legsúlyosabb tűzszezonját hozta.

Az Országos Természetvédelmi és Erdészeti Intézet adatai szerint január óta több mint 139 ezer hektár égett le, ebből 64 ezer hektár mindössze két nap alatt. Ez 17-szerese a tavalyi azonos időszakban tapasztaltnak. Az országban eddig 6229 tűzesetet jelentettek, a legtöbbet bozótosban és erdőségekben. A lángok megfékezésén több mint ötezer tűzoltó dolgozik, 42 repülőgép és 300 jármű támogatásával.

A múlt héten az első halálos áldozatot is jelentették: egy önkéntes tűzoltó vesztette életét Guarda körzetében.

Törökország északnyugati részén, a Canakkale tartományhoz tartozó Gelibolu körzetben szombaton csaptak fel a lángok. A tűz miatt öt falut elővigyázatosságból kiürítettek.

A helyszínen 560 tűzoltó, 12 repülőgép, 12 helikopter és közel száz tűzoltóautó dolgozik az oltáson a helyi hatóságok koordinálásával. A hatóságok szerint a lángok megfékezése folyamatban van, de a küzdelem továbbra is tart.

Európa lángokban: a szakértők a klímaváltozást okolják

A mostani helyzet egyre inkább azt mutatja, hogy a mediterrán térség egészét fenyegetik a klímaváltozás okozta extrém hőhullámok és szárazságok.