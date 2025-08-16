Trump–Putyin-találkozó: megszólaltak a pálya széléről az európai uniós vezetők

Üdvözölék Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az Ukrajnában zajló háború lezárására és az igazságos, tartós béke elérésére az európai vezetők, többek között Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ukrajna számíthat az európai vzetőkre, például Macronra / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az európai vezetők szerint a következő tárgyaláson ott kell lennie Zelenszkijnek is

A pénteki, történelmi Trump–Putyin-találkozó utáni közleményükben az európai vezetők egyetértettek az amerikai elnökkel abban, hogy a következő lépésként a tárgyalásokba Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is be kell vonni, akivel Trump hamarosan találkozik. Hozzátették, hogy készek egy háromoldalú találkozón dolgozni Trumppal és Zelenszkijjel, miközben azt is leszögezték, hogy

Ukrajnának kőkemény biztonsági garanciákra van szüksége szuverenitása és területi integritása védelmében.

Az európai vezetők üdvözölték Trump kijelentését, mely szerint az Egyesült Államok készen áll biztonsági garanciákat nyújtani, egyben jelezték azt is, hogy ebben a hajlandók koalíciója is kész szerepet vállalni. Hozzátették, hogy Ukrajna hadseregét és az ország együttműködését nem érhetik korlátozások, és Oroszországnak nem lehet vétójoga Ukrajna Európai Unióba vagy NATO-ba tartó útját illetően.

Ukrajna maga dönthet a sorsáról az európai vezetők szerint

Ukrajnának magának kell eldöntenie, hogy mit tesz a határain belül, és a nemzetközi határokat nem szabad erővel megváltoztatni az európai vezetők szerint. Ezért továbbra is támogatják Ukrajnát, és elkötelezettek abban, hogy az ország erejét megőrizzék, hogy a harcok igazságos és tartós békével érjenek véget.

A közlemény szerint amíg az öldöklés Ukrajnában folytatódik, addig készen állnak fenntartani a nyomást Oroszországon, sőt folytatni fogják a szankciók és más gazdasági intézkedések erősítését is, amíg nem születik igazságos és tartós béke. Az európai vezetők szerint Ukrajna számíthat a megingathatatlan támogatásukra, miközben egy olyan békéért dolgoznak, mely megőrzi Ukrajna és Európa biztonsági érdekeit.