természeti katasztrófa
Románia
Gorj megy
földrengés

Földrengés rázta meg Romániát: 4,2-es erősségű mozgást mértek Gorj megyében

A jelenség nem járt pusztítással, de a térség történelme figyelmeztető. 4,2-es erősségű földrengést rögzítettek a romániai Gorj megyében.
VG/MTI
2025.08.22., 17:11
Fotó: Shutterstock

Közepes erősségű földrengést észleltek péntek délután Romániában, Gorj megyében. Bár károkról nem érkezett jelentés, a térségben tavaly még súlyosabb rengések okoztak épületkárokat és lakossági pánikot.

földrengés
4,2-es erősségű földrengést rögzítettek a romániai Gorj megyében / Fotó: Shutterstock

A román Országos Földtani Intézet közlése szerint helyi idő szerint 14 óra 18 perckor 4,2-es erősségű földmozgást mértek Zsilvásárhelytől 15 kilométerre, 15 kilométeres mélységben. 

Az első becslések még 4,4-es magnitúdót jeleztek, ám a későbbi pontosítás alacsonyabb értéket mutatott.

A katasztrófavédelem jelentése alapján nem történt kár, az intézmény közösségi oldalán inkább emlékeztette a lakosságot arra, hogyan kell viselkedni földrengés idején.

A térségben nem ismeretlenek a rengések: 2023 februárjában 5,2–5,7-es erősségű földmozgások következtek be, amelyek száz épületben okoztak repedéseket, megrongáltak több járművet és iskolaépületet, az oktatást is szüneteltetni kellett.

Egyre gyakoribbak a földrengések Romániában

Az ország földrajzi adottságai miatt régóta kiemelt szeizmikus övezetnek számít. A legnagyobb veszélyt a Vrancea-térség jelenti, ahonnan mélyről induló rengések évszázadonként legalább kétszer okoztak súlyos pusztítást Bukarest környékén. Az utolsó nagy tragédia 1977-ben történt: a 7,2-es erősségű földrengés több mint 1400 ember életét követelte, és több mint 11 ezren megsérültek.

Most ugyan nem következett be hasonló katasztrófa, de a pénteki rengés is emlékeztet arra, hogy Románia a kontinens egyik leginkább veszélyeztetett térsége marad.

Veszélyben Románia, óv a magyar miniszter: nagy földrengés csaphat le

A román fejlesztési miniszter szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e földrengés, hanem az, hogy mikor. Cseke Attila azt is elmondta, hogy a kormány segíti a felkészülést a földrengésre.

 

 

természeti katasztrófa

Földrengés rázta meg Romániát: 4,2-es erősségű mozgást mértek Gorj megyében

A jelenség nem járt pusztítással, de a térség történelme figyelmeztető.
