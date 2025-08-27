Deviza
Budapest
Szentkirály Alexandra
beruházás

A kormány kiterítette a lapjait: több ezer milliárd forintot költene el a fővárosra

Több mint háromezermilliárd forintot tervez elkölteni a kormány Budapesten.
VG
2025.08.27, 11:18
Frissítve: 2025.08.27, 12:17

Összesen 3288 milliárd forintot költene a főváros fejlesztésére a magyar állam – derült ki Szentkirályi Alexandra friss Facebook-posztjából.

Több mint háromezermilliárd forintot tervez elkölteni a kormány Budapestre / Fotó: Szentkirályi Alexandra / Facebook

A politikus közlése szerint a kormány a következő tízéves fejlesztési tervére szánja ezt az összeget, hozzátette: ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. 

Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára

– írta a közösségi oldalán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

A politikus a tervekről képeket is megosztott, és felsorolta a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezéseket:

  • DBC Dél-budai Centrumkórház fejlesztése (637 milliárd forint) 
  • Galvani híd (480 milliárd forint)
  • Kelenföld–Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése (343 milliárd forint)
  • M10-es gyorsforgalmi út Budapest–Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése (250 milliárd forint)
  • Nagy forgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése (246 milliárd forint)
  • A 31. sz. főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása (181 milliárd)
  • Nemzeti korcsolyázóközpont létesítése (175 milliárd)
  • Reptéri gyorsforgalmi út: 10 kilométer hosszú, kétszer két sávos, valamint 5 kilométeren kétszer három forgalmi sávos közút építése (170 milliárd)
  • Budapest, Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése (150 milliárd forint)
